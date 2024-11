Rulík o Nečasovi: Martin si řekl, že všem ukáže. Věřím ve 100 bodů

Další zápis do historie NHL v českém podání. Mít v čele produktivity našince je velká zpráva, ne že ne. Marin Nečas v noci na úterý gólem a nahrávkou proti Dallasu (6:4) skočil před hvězdného Nathana Mackinnona a s 35 body (12+23) se na obří konkurenci dívá z nejvyšší pozice. I k potěše Radima Rulíka, jenž se před pár dny s bourákem Caroliny po duelu proti New Jersey osobně potkal. „Jeho způsob hokeje jej předurčoval k tomu, že se časem takhle utrhne. Jsem strašně rád, že se mu to daří nyní,“ těší kouče národního týmu v rozhovoru pro iSport.cz.

Pokud Martin Nečas udrží nynější vynikající tempo, na konci sezony by zapsal 137 bodů. Na kolik to reálně vidíte?

„Hodně bude záležet na tom, zda zůstane zdravý, protože porce zápasů v NHL je obrovská. Martinův ice time vylétl, hraje hodně. Pokud mu vydrží zdraví a odehraje okolo 80 zápasů, věřím, že na konci udělá 100 bodů. Stovku bych mu strašně moc přál. Jen se to těžko odhaduje.“

Věříte, že zároveň vydrží v elitní desítce bodování? Také to by byl obrovský úspěch.

„Každý rok je jiný, někdy bodově zazáří víc hráčů, jindy o něco méně. Každopádně je nesmírně těžké se do první desítky procpat. Jeden rok se dostanete se 110 body, příště ne. Ale pokud Martin překoná zmíněnou stovku, v mých očích půjde o neskutečný počin. Moc bych mu to přál. A desítku samozřejmě taky. Jeho způsob hokeje jej předurčoval k tomu, že se časem takhle utrhne. Jsem strašně rád, že se mu to daří nyní. Nebylo to hned, ovšem s jeho bruslením a technikou, kterou dokáže zvládat i ve velké rychlosti, patří k nejlepším hráčům NHL. Stal se rozdílovým hráčem, jeho hodnota narůstá.“