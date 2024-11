Kolik bodů Nečas sečte na konci NHL? Jágr, Nedvěd a další ikony tipují

Video se připravuje ... Nedávno mu spočítali nájezd na úžasných 145 bodů, nyní má Martin Nečas rozjetou sezonu na stále báječnou cifru 137. Ale tak jasné to samozřejmě není, hokej není aritmetika. A kdyby útočník Caroliny stvořil „jen“ 100 bodů nové sezony NHL, bude to na pořádnou baterii šampaňského. Server iSport.cz požádal ikony českého hokeje, aby si tipli, na jaké metě se mistr světa z Prahy zastaví, a přidali pár glos k dobru k Nečasově výtečně rozjetého ročníku.

Jaromír Jágr 100 bodů je stoprocentních „Podle mě 100 bodů stoprocentně překoná. V létě jsem Nečiho potkával při práci s kondičním trenérem Milošem Pecou a viděl jsem, že je na tom dobře. Sám Miloš říkal, že ho skoro nemusel dávat dohromady, že byl ready na 90 procent. Pak mi stačilo, když jsme hrávali dva na dva nebo tři na tři na zimáku v Praze. U něj je to o sebevědomí a taky se mi líbí, že využívá herního stylu, jaký jsme hráli my dřív. Ve smyslu, že chce mít puk pod kontrolou, nehraje to na protečovávání puku do soupeřovy třetiny, kde bojujete znovu o kotouč. Pro mě je tohle logický nesmysl. Neči si zezadu najede, dělá to samé, co MacKinnon. Jen je k tomu zapotřebí mít stejně naladěné spoluhráče, jinak jste za blbce. A protože neustále boduje, hra jeho útoku se řídí podle něj." Nezastavitelný Nečas! Čtyřmi body smetl St. Louis, bodoval už potřinácté v řadě

Petr Nedvěd Překoná 100 bodů „Martin má hodně dobře našlápnuto, evidentně je ve velkém laufu. Ale pokračovat v nastaveném tempu bude těžké. Ke konci sezony se body sbírají hůř, únava se kupí a jste rád za každý bodíček. Přesto mám za to, že určitě překoná sto bodů. Na to jednoznačně má. Martin je pan Hráč, to jsme viděli naposledy v Praze… Navíc je prototypem moderního hokejisty, jeho styl se hodí do dnešní doby. A do konce sezony se na tom nic měnit nebude, NHL přesně takovou ligu chce. Spoustu gólů a spoustu hráčů s hromadou bodů. Neočekávám, že by se Neči dostal na 137 bodů, na které to rozjel, ale stovka jednoznačně padne. Tím pádem se stoprocentně udrží v elitní desítce bodování. Hlavně, ať vydrží fit. Jedině zranění jej může zastavit." SESTŘIH: Colorado - Carolina 6:4. Nečas připsal gól i asistenci, prohře nezabránil

Radim Rulík Věřím ve 100 bodů „Hodně bude záležet na tom, zda zůstane zdravý, protože porce zápasů v NHL je obrovská. Martinův ice time vylítl, hraje hodně. Pokud odehraje okolo 80 zápasů, věřím, že na konci udělá 100 bodů. Stovku bych mu strašně moc přál. Jestliže stovku překoná, v mých očích půjde o neskutečný počin. Jeho způsob hokeje jej předurčoval k tomu, že se časem takhle utrhne. Jsem strašně rád, že se mu to daří nyní. Nebylo to hned, ovšem s jeho bruslením a technikou, kterou dokáže zvládat i ve velké rychlosti, patří k nejlepším hráčům NHL. Stal se rozdílovým hráčem, jeho hodnota narůstá. Byl jsem nyní na zápase Caroliny s New Jersey, Martin měl asistenci na gól na 2:2. Bylo na něm vidět, že je rád, že se veze na vlně, čišelo to z něj. Cítil jsem, jak je spokojený." Nečas vládne Čechům v NHL! Dalšími třemi body pomohl Carolině k výhře nad Washingtonem

Tomáš Plekanec Tipuju 105 bodů „Neči hraje skvěle, výborně bruslí a celkově mu to jde výborně, tipuju, že na konci sezony bude mít 105 bodů. Dostává spoustu prostoru, hraje první přesilovku, včetně pět na tři, což se do jeho bilance hodně promítá. Pokud mu vydrží zdraví, forma a já věřím, že ano a stejně tak, že bude dál nasazován do situací jako nyní, šanci na sto bodů je hodně velká a reálná. K tomu připočítejte faktor štěstí, kterému jde ale naproti. V poslední sezoně dávala Carolina přednost jiným hráčům, dívali se nejen na ofenzivu, v níž Neči vyniká a je v ní jeden z nejlepších v NHL, ale brali v potaz i jiné aspekty hry. Možná se jim nelíbilo, jak nakládá s jinými situacemi a proto mu nedávali víc prostoru. Což je v NHL normální. Teď se mu ten prostor uvolnil, občas asi i přivřou oči nad jinými věcmi. Ale protože dává týmu přidanou hodnotu ve spoustě bodů, nechávají ho v jeho módu.“

Robert Reichel Může jít na 90 bodů „Nesmí být zraněný, když bude bodovat každý zápas, může jít až na 90 bodů. Všechno je o důvěře. Když si hráč věří, dává góly, má body, trenér ho bude hrát. Pokud to dělat nebude, nahradí ho jiný. Z Caroliny odešli hráči, taky nevěděli, jestli Nečase podepsat. Tak trochu jim zbyl, dali mu šanci a začal výborně, i díky jemu si Hurricanes vedou skvěle. Počítejme, že McDavid, Draisaitl a další budou mít kolem sta bodů a víc. Pokud jich Nečas udělá 90, mohlo by to na desítku stačit. Taky je zajímavé, že naši hráči, kteří takhle vyskočili, vedli vždycky v první polovině sezony. Asi jsou dobře připravení, Kanaďani potřebují dva, tři měsíce, než se do toho dostanou, sezonu směřují na závěr a na play off. My jsme zvyklí přes léto trénovat víc, to Nečasovi nahrává. Ale na body potřebujete mít dobrou hlavu. Pak jde vše samo, věříte si, bodujete, i když herně se nemusí dařit.“