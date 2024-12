Šlégr: Teď se ukáže, jak silný je Špaček v hlavě. Bude zase zájem o MS?

Naganský šampion Šlégr se dokáže dobře vcítit do kůže čerstvě 21letého zadáka, jenž nedávno opustil Columbus. Pro iSport.cz celou houpačku či spíše horskou dráhu komentuje. „Není to pro něj úplně jednoduché. Sám jsem to zažil ve Vancouveru. Nikdy to není příjemné, člověk má v těchto letech pocit křivdy,“ chápe Jiříčkovu dřívější frustraci. Ta může pominout po odchodu do štábu Wild.

Pokud správně uchopí druhou šanci. „Řekl si o výměnu, přešel do Minnesoty, kde však budou mít velká očekávání, protože za něj dost dali,“ zmiňuje několik silných pozic ve vstupním draftu NHL.

Novou adresu v St. Paul Šlégr nečekal. „Překvapilo mě to. Možná je tam kus myšlenky v tom, že by Špaček s Jiříčkem hráli spolu. To by mi dávalo smysl. Předtím v juniorské kategorii to tak bylo, potkávali se. Budu mu samozřejmě fandit, aby novou příležitost proměnil. Nadechne se, ale taky bude muset obhájit pozici svými výkony.“