Chytil skóroval, Rangers ale na Floridě padli. Vejmelka čtyřikrát inkasoval

Český hokejový útočník Filip Chytil neodvrátil v NHL porážku New York Rangers 3:5 na ledě Floridy. Brankář Karel Vejlmelka zase nezabránil prohře Utahu se Seattlem 2:5. Nejlepší tým ligy Winnipeg vyhrál počtvrté za sebou, při vítězství 3:0 nad Nashvillem udržel čisté konto gólman Connor Hellebuyck.

Hokejisté Rangers prohráli počtvrté v řadě a posedmé z posledních osmi utkání. V zápase s Floridou měli už dvoubrankové manko, jenže svým sedmým gólem v sezoně po sedmi „hluchých“ zápasech zdramatizoval vývoj v 35. minutě z dorážky Chytil. O dvě minuty později navíc srovnal na 2:2 Ryan Lindgren.

Švéd Jesper Boqvist ale dostal domácí tým na konci druhé části znovu do vedení. Rangers pak ještě jednou vyrovnali, o což se v přesilovce postaral Chris Kreider po přihrávce Artěmije Panarina. Ruský útočník dosáhl na svůj 500. bod v dresu Rangers nejrychleji v klubové historii. Stačilo mu na to 384 utkání, čímž překonal Marka Messiera, jenž na tuto metu potřeboval 406 zápasů. O vítězství úřadujících šampionů NHL rozhodl svým druhým gólem v utkání Boqvist a Panthers po další brance Aleksandera Barkova do prázdné klece slavili výhru 5:3.

Vejmelka prohrál mezi třemi tyčemi Utahu potřetí za sebou. Proti Seattlu inkasoval z 32 střeleckých pokusů čtyřikrát a jeho tým podlehl 2:5. Utah prohrál počtvrté v řadě a v tabulce Západní konference je na desáté příčce.

Tým sídlící v Salt Lake City vedl po brance Logana Cooleyho. Vývoj zápasu však na svou stranu překlopili hráči Kraken. Alexander Kerfoot sice ještě srovnal na 2:2, ale pak už úřadoval jen Seattle. Jaden Schwartz a Matthew Beniers překonali Vejmelku v poslední třetině, na závěrečných 5:2 pečetil skóre do prázdné klece Jared McCann.

Americký gólman Winnipegu Hellebuyck pochytal 22 střel Nashvillu a zaznamenal už páté čisté konto v sezoně a 42. v kariéře. Jets zvítězili počtvrté za sebou a jsou na špici celé NHL. První trefou v ročníku poslal kanadský klub do vedení v závěru druhé části obránce Dylan DeMelo. Na konečných 3:0 upravil dvěma slepenými přesilovkovými trefami zhruba pět minut před koncem Gabriel Vilardi.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:04. Luostarinen, 05:21. Kulikov, 36:55. J. Boqvist, 51:38. J. Boqvist, 59:24. Barkov Hosté: 34:25. Chytil, 36:17. R. Lindgren, 45:19. Kreider Sestavy Domácí: Bobrovskij (Knight) – Ekblad (A), Forsling, A. Boqvist, Kulikov, Schmidt, Balinskis – Reinhart, Barkov (C), Rodrigues – M. Tkachuk (A), Bennett, Verhaeghe – J. Boqvist, Lundell, Luostarinen – Samoskevich, Nosek, Greer. Hosté: Šesťorkin (Quick) – Fox, R. Lindgren, Borgen, K. Miller, Schneider, Vaakanainen – Lafrenière, Trocheck, Panarin (A) – R. Smith, Zibanejad (A), Kreider (A) – Berard, Chytil, Cuylle – Vesey, Carrick, Edström. Rozhodčí McCauley, St-Laurent – Fournier, MacPherson Stadion Amerant Bank Arena, Sunrise Návštěva 19 556 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 37:17. DeMelo, 53:44. Vilardi, 54:45. Vilardi Hosté: Sestavy Domácí: Hellebuyck (Comrie) – Morrissey (A), DeMelo, Stanley, Pionk, C. Miller, Coghlan – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Perfetti, Naměstnikov, Ehlers – Niederreiter, Lowry (C), Iafallo – M. Barron, D. Gustafsson, Kupari. Hosté: Saros (Annunen) – Lauzon, Josi (C), Skjei, Blankenburg, Wilsby, L. Schenn – F. Forsberg (A), Stamkos, Marchessault – L'Heureux, O'Reilly (A), Nyquist – Jankowski, Novak, Evangelista – Hinostroza, McCarron, Sissons. Rozhodčí Dunning, Hebert – Nansen, Daisy Stadion Canada Life Centre, Winnipeg Návštěva 15 225 diváků