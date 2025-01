Mrázkova show: výhra, semafor proti MacKinnonovi i pochvala od Bedarda

Po letních podpisech zvučných jmen vstupovali hokejisté Chicaga do nové sezony s mlsnými vyhlídkami, jenže první polovina základní části je vrátila na zem. Blackhawks tápou, v tabulce NHL jsou poslední a na postup do play off mohou zapomenout. Úsměv na tváře jindy zklamaných fanoušků dodal brankář Petr Mrázek, který v noci na čtvrtek vychytal výhru 3:1 nad Coloradem. „Myslím si, že jsme dominovali, ale jejich gólman měl opravdu dobrý den,“ chválil Čecha Mikko Rantanen, třetí nejproduktivnější hráč soutěže.