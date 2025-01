NHL ONLINE: Palát čelí Ottawě, Chytil hraje v Montrealu. V akci i Blümel

NHL pokračuje v neděli večer duelem New Jesey - Ottawa, kde se v dresu domácího celku představuje Ondřej Palát. Filip Chytil se chystá na souboj s Montrealem, kde by mohl po výprasku Canadiens od Toronta dostat šanci mezi třemi tyčemi Jakub Dobeš, který by napravil nepovedený výkon Samuela Montembeaulta. V dresu Stars by se měl ukázat proti Detroitu i čtyřiadvacetiletý forvard Matěj Blümel. Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.cz.