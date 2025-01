Nečasovi parťáci v Coloradu: trejd po svatbě, restart, kamarádi či elita NHL

Brankář: MacKenzie Blackwood

Osmadvacetiletý brankář je důkazem toho, že gólmani dozrávají později. V červnu 2015 Blackwooda draftovalo New Jersey ve 2. kole a vkládalo do něj velké naděje. Nováčkovská (2018/19) i druhá sezona (2019/20) se náramně povedly, od té doby to ale šlo z kopce. V létě 2023 byl vytrejdován do San Jose a podařilo se mu restartovat kariéru. Během aktuálního ročníku ho získalo Colorado, kde také přesvědčil a vysloužil si nový kontrakt do roku 2030.

Sezonní statistiky:

zápasů: 35

výher: 16

čistá konta: 1

úspěšnost zákroků: 91,6 %

Kariéra:

zápasů: 231

výher: 91

čistá konta: 11

úspěšnost zákroků: 90,6 %