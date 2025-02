Adepti na výměnu v NHL: Hvězda za Nečase či konkurent Dostála. Kdo dál?

Vedení NHL si mne ruce. Akce 4 Nations se vydařila. Finálové střetnutí sledovalo více než 25 % populace Kanady. ESPN ohlásila více než 9,2 milionů diváků. Rekord. Hokejový svět ale musí rychle přepnout. Jen dva dny po finále jsou na programu opět zápasy NHL. A za necelé dva týdny proběhne uzávěrka přestupů! Dotknout by se mohla i Karla Vejmelky. A koho dalšího?

$7 100 000 do roku 2030

Jake Evans (Montreal Canadiens)

$1 700 000 do roku 2025

Montreal chtěl Evanse udržet ve svých řadách. Vedl s jeho agentem jednání ohledně nové smlouvy. Požadavky obou stran jsou ovšem rozdílné. Výměna osmadvacetiletého útočníka je tedy na spadnutí. Šlo by o posilu pro vyřazovací boje. Jedním ze zájemců jsou New Jersey Devils, kteří hledají centra do třetího útoku.