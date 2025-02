První český spoluhráč McDavida? Vejmelka září a říká si o přestup

Karel Vejmelka v aktuální sezoně exceluje. V Utahu je brankářem číslo jedna a hlásí se o přestup do ambicióznějšího týmu. V pátek 7. března proběhne uzávěrka přestupů v NHL, která by se mohla dotknout právě i českého gólmana. Vejmelkovi na konci sezony totiž vyprší smlouva. Tři roky zpět měl zájem Edmonton. Pro Oilers by dával smysl i nyní.

Vejmelka v dosavadním ročníku zasáhl do 34 utkání a podle dat Evolving Hockey chytil 17,33 gólu navíc oproti očekávání. To ho řadí na 7. příčku mezi všemi brankáři v celé NHL. Z českých brankářů si vede lépe pouze Lukáš Dostál z Anaheimu, který pochytil 26,67 gólu nad očekávání.

Utah momentálně ztrácí 6 bodů na příčky zaručující postup do vyřazovacích bojů. Nově vzniklý klub je tedy stále ve hře. Proto se nyní jako nejpravděpodobnější scénář jeví, že Utah si českého gólmana ponechá minimálně do začátku března.

Až poté se na základě aktuální situace v tabulce rozhodne. Buď si Vejmelku ponechá a zabojuje o play off, nebo za něj získá protihodnotu, která by týmu pomohla do budoucna.

Výsledky Utahu doslova stojí a padají na základě výkonů bývalého hráče Komety Brno. Jeho kolega Connor Ingram totiž zažívá špatný ročník. Za svá záda pustil 5,01 gólu navíc oproti očekávání. 74. nejhorší hodnota mezi 88 brankáři.

Edmonton dává smysl

S výkony brankářů nemohou být spokojeni v Edmontonu. Oilers přitom chtějí konečně získat vytoužený Stanley Cup. Na ten stále Connor McDavid s Leonem Draisaitlem čekají. Kanadský klub měl údajně o českého gólmana zájem už před třemi roky. Tehdy ale k transferu nedošlo a český brankář prodloužil s Arizonou, předchůdcem Utahu, na další tři sezony.

Nebylo by překvapením, kdyby kanadský celek znovu projevil zájem o služby českého brankáře. Stuart Skinner se sice poslední týdny zvedá, ale dvojka Calvin Pickard neodvádí kvalitní výkony. Pokud chtějí Oilers co největší šanci na stříbrný grál, měli by mít brankoviště kvalitně zajištěné.

Pokud by došlo k trejdu Karla Vejmelky do Edmontonu, mohl by se stát prvním Čechem, který se sejde v jednom týmu s Connorem McDavidem na vrcholové úrovni.

Ostatní možné destinace

Zájem o českého gólmana projeví více týmů. Tedy za předpokladu, že do 7. března nepodepíše prodloužení smlouvy se současným klubem. Po posílení v brankovišti volají například fanoušci Hurricanes.

New Jersey momentálně postrádá zraněného Jacoba Markströma. Pokud by zranění mělo být vážnějšího rázu, budou Devils hledat nového parťáka pro Jakea Allena. Zdravotní problémy stále trápí Thatchera Demka, jedničku Canucks.

Vejmelka v lednu prozradil, že jednání o nové smlouvě zatím neproběhly. To jen dokazuje, že Utah jeho výměnu zvažuje. Může za českého brankáře získat volby v draftu, případně nadějné prospekty, které týmu pomůžou do budoucna.

Vyjádřil se tehdy i ke spekulacím o možném trejdu. „Neřeším to. Na tohle taky nemám přímý vliv. Ani jsem nepostřehl, že by takové spekulace byly. Soustředím se, na co mám, a to je můj výkon. V Utahu jsem spokojený, nemám sebemenší důvod něco měnit. Budu rád, když sezona bude takhle pokračovat a zakončíme ji co nejlíp. Ideálně v play off, abych udělal maximum. To je hlavní, na co se snažím koncentrovat.“

Osud ale nemá ve svých rukou. Žádná klauzule není totiž součástí jeho aktivního kontraktu. Osmadvacetiletého gólmana tedy čekají nervózní dny. Může být vyměněn do pátku 7. března, kdy se ve 21 hodin SEČ uzavřou přestupy. Online přenos z uzávěrky přestupů můžete sledovat na webu iSport.cz.