Obr vyhrožoval hvězdě: Pocítíš bolest. Zbiju tě! Nakonec se rval Slafkovský

Od debutu v NHL před třemi lety budí strach. Čtyřiadvacetiletý hromotluk Arber Xhekaj se mezi nejlepšími prosadil neúprosnou fyzickou hrou a schopností seřezat soupeře na počkání. Za stále relativně krátkou kariéru nastřádal už 36 rvaček, další měl přidat v neděli proti Senators, které Canadiens po dvanáctidenní pauze potkali. A zadák vyzval Bradyho Tkachuka.

„Určitě ho budu konfrontovat. Hned na něj vletím a zbiju ho. Vůbec mě to nezajímá. Chci, aby měl ze života peklo a pocítil bolest,“ vykřikoval ostře před utkáním skrz televizní stanici TVA Sports hřmotný bek.

Za provokací stál příběh z předsezonní přípravy. V říjnu se oba muži na ledě potkali. Xhekaj tehdy hrubě za hranou pravidel sestřelil vycházející hvězdu Tima Stützleho a Tkachuk se spoluhráče okamžitě zastal. Skočil po obránci Habs a rychle ho povalil k ledu. Menší rozmíšky oba absolvovali už dvakrát předloni, v prvním případě konflikt vyprovokoval útočník Ottawy, o deset měsíců později ho Xhekaj strčil k ledu.

K odvetě nakonec dojít nemohlo. Po náročném finále akce 4 Nations mezi USA a Kanadou, které javorové listy ovládly výsledkem 3:2 v prodloužení, Tkachuk spolu s dalším americkým reprezentantem Jakem Sandersonem dostal volno. Před utkáním proti Canadiens netrénovali, do hry nakonec naskočil aspoň druhý jmenovaný.

Ottawa duel kanadských týmů na domácí půdě nezvládla, krátce po polovině hrací doby ztrácela už 2:5, což bylo nakonec i celkové resumé. Xhekaj se zapsal do statistik pouze asistencí u druhé trefy. Náležitě ho ovšem zastoupil nejsledovanější slovenský hokejista Juraj Slafkovský. Jednička draftu 2022 nejprve skórovala podeváté v sezoně, pak se po tvrdém hitu na vlastní osobu pustila do bitky.

„Byl to určitě můj nejlepší zápas v letošním roce. Zatím se mi moje hra moc nelíbila. Přemýšlel jsem nad tím během přestávky, něco jsem změnil a vypadalo to lépe. Pokud se mi takový výkon podaří pokaždé, pomůžu svým spoluhráčům. Chci víc střílet. Když se někdy podívám do statistik a vidím, že jsem za zápas neměl ani střelu, cítím se otřesně. Tentokrát jich bylo pět, což by měl být standard,“ hodnotil své vystoupení dvacetiletý Slovák.

Pěstmi počastoval ve 47. minutě Ridlyho Greiga, který Slafkovského tvrdě atakoval. Rodák z Košic si připsal teprve třetí šarvátku mezi muži. K tomu zvládl osm hitů, nejvíc ze všech borců na hřišti. Po rvačce za ním na trestnou lavici mířil zástup spoluhráčů, aby netradiční vystoupení náležitě ocenili. S vyloučeným si vítězoslavně plácnul i raubíř Xhekaj.

Paradoxem je, že právě slovenský čahoun během bezmála dvoutýdenního odpočinku v médiích prohlásil, jak by se chtěl v NHL přiblížit Tkachukovu stylu. Dohrávat souboje, nebát se vecpat protivníkovi upocenou rukavici do tváře. V Ottawě plán plnil naprosto přesně, pomohl Montrealu k důležitým bodům.

V těsné tlačenici ve Východní konferenci ztráceli Habs před dalším bohatým programem v noci na pondělí pět bodů na play off. Poslední divokou kartu drželi Senators. Hned osm klubů přitom v závodě o vyřazovací část dělil stejný nebo nižší rozdíl.