Pastrňák novým kapitánem Bostonu? Bruins zvažují výměnu Marchanda

Příští týden se v NHL uzavřou přestupy, pro hokejisty jde o nepříjemné období. Stěhování by se mohlo dotknout i Brada Marchanda. Kanadský útočník sice vyjádřil přání zůstat v Bostonu, ovšem vedení klubu je výměně otevřené. Pokud by Marchand byl vytrejdován, hledali by Bruins nového kapitána. Ukázali by na Davida Pastrňáka?

Boston je momentálně na příčkách, které nezaručují postup do vyřazovacích bojů. Byť je ale play off stále ve hře, vedení klubu i fanoušci jsou si dobře vědomi, že na žádný větší úspěch to není. Nebýt totiž excelentních výkonů Davida Pastrňáka, Bruins by se nacházeli na nejnižších příčkách celé soutěže.

I proto v posledních týdnech začaly rezonovat spekulace ohledně Brada Marchanda. Kapitánovi Bostonu na konci sezony vyprší kontrakt a může se stát nechráněným volným hráčem. Této situaci se chtějí Bruins vyhnout.

Výměna by dávala smysl.

Byť Marchandovy výkony v posledních letech klesají, stále jde o jednoho z nejrespektovanějších a nezkušenějších hráčů v rámci NHL. Boston by za něj mohl získat volby v draftu, případně hotové hráče, což by klubu pomohlo do následujících sezon.

Kanadský útočník díky klauzuli ve smlouvě může odmítnout výměnu do 8 vybraných týmů. Klub ho tedy i bez jeho souhlasu může vyměnit do kteréhokoli ze zbylých třiadvaceti. Zájem o kapitána Bruins už projevili New Jersey Devils či Washington Capitals. Spekuluje se i o Edmontonu.

Brad Marchand vyjádřil přání, že by sezonu rád dohrál v Bostonu. A ještě radši by se s klubem domluvil na novém kontraktu. Jak už to ale v NHL chodí, o jeho osudu rozhodne management klubu.

Článek pokračuje pod grafikou

V uplynulém létě byl kapitánem Anaheimu zvolen Radko Gudas. Stal se po 12 letech prvním českým hráčem s „céčkem“ na hrudi. V následujícím ročníku by ale mohlo mít Česko rovnou dva zástupce.

Pokud by Brad Marchand skutečně opustil klub, který ho v roce 2006 draftoval a se kterým o pět let později získal Stanley Cup, budou Bruins logicky hledat nového kapitána. Ze současného kádru připadají v úvahu pouze dvě jména: Charlie McAvoy a David Pastrňák.

Oba jsou v současnosti alternativními kapitány. Americký obránce má podepsaný kontrakt do léta 2030, český útočník ještě o rok déle. Společně s Marchandem patří mezi lídry týmu.

Pokud by vedení hledělo na reputaci v rámci ligy u protihráčů a rozhodčích, přednost by dostal David Pastrňák. Je respektován více než McAvoy. Pro sedmadvacetiletého zadáka ale mluví národnost. Američan kapitánem v americkém týmu. To zní více sexy, než kdyby americkému mančaftu měl oficiálně vládnout rodák z Havířova. A jak je známo, Američané si na tyto prvky někdy potrpí.

Nejdůležitější je nyní ovšem situace okolo Brada Marchanda. Pokud totiž nebude vyměněný do 7. března, kdy se v NHL uzavřou přestupy, nového kapitána Bruins zatím hledat nebudou.