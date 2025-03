Pastrňákova šnůra končí, Boston nedal ani gól. Crosby překonal ikony

Překonal český rekord, ale tím svoji skvělou sérii zakončil. Český hokejový útočník David Pastrňák šňůru obodovaných utkání v řadě na 18 zápasů už nenatáhl, Boston nedal na ledě Minnesoty ani gól a prohrál 0:1. Bruins se tak dál drží mimo pozice zaručující postup do play off. Las Vegas v domácím utkání zvítězilo 2:0 nad New Jersey, Tomáš Hertl z Golden Knights ani Ondřej Palát na straně Devils ale nebodovali.