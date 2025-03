TOP přestupy v NHL: Výprodej Bruins, all-in Colorada, Rantanen o dům dál

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Až do pátečních 21 hodin (SEČ) mohly kluby v NHL na poslední chvílí posilovat do závěrečné fáze sezony. Kdo přestupový trh sledoval s deníkem Sport, rozhodně se nenudil. Za uplynulý týden jsme byli svědky více než 35 výměn. Boston se pustil do masivního výprodeje, který odnesl i kapitán Brad Marchand. Mikko Rantanen po výměně z Colorada v Carolině dlouho nezůstal a opět změnil adresu. Došlo i na české hokejisty. V článku iSport.cz se podívejte na 10 nejzajímavějších transferů v závěru přestupního období.

Jonesovo splněné přání Minulou sobotu to vypuklo. Na trejdu se domluvily Florida a Chicago. Panthers získali zadáka Setha Jonese, který si odchod z Chicaga doslova vyprosil. Do médií prohlásil, že by rád působil v týmu, se kterým bude mít šanci vyhrát Stanley Cup. Přání mu vedení Blackhawks splnilo. Chicago na oplátku získalo talentovaného brankáře Spencera Knighta a podmíněný výběr v 1. kole draftu 2026.

Posily pro Tampu Bay Vedení Lightning dobře ví, že jejich okno je otevřené právě teď. Vasilevskij má 30 let, Hedman 34, McDonagh 35, Kučerov 31. Není na co čekat. A proto Tampa Bay neváhala s posílením kádru před play off. Ze Seattlu získala Olivera Bjorkstranda s Yannim Gourdem. Obětovala hned dva výběry v 1. kolech a také výběr ve 2. kole letošního draftu. Součástí trejdu byl i Detroit, který si ponechal část Gourdeho platu.

Walman do Edmontonu Upřena pozornost bude opět k Connoru McDavidovi s Leonem Draisaitlem. Stále čekají na zisk Stanley Cupu. Minulý rok je od vítězství dělil jediný zápas, opět to ale nevyšlo. Oilers se pochopitelně rozhodli posílit, a tak poslali výběr v 1. kole draftu 2026 do San Jose výměnou za zadáka Jake Walmana. Ten v dresu Sharks odváděl kvalitní výkony směrem do ofenzivy.

Colorado jde all-in U Avalanche hledali centra do druhého útoku. Měli zájem i o J.T. Millera, který ale nakonec souhlasil s přestupem k Rangers. V předposlední možný den přivedlo Colorado útočníka Brocka Nelsona. Islanders z Colorada vytřískali, co mohli. A sice Caluma Ritchieho, nejlepšího prospekta Avalanche, a k tomu také dvě podmíněné volby.

Druhá šance pro Cozense Před dvěma roky prodloužilo Buffalo smlouvu s Dylanem Cozensem na dalších sedm let za bezmála 50 milionů dolarů. Od té doby však výkony kanadského útočníka rapidně klesly. Sabres došla trpělivost a pár hodin před uzávěrkou přestupů vytrejdovali Cozense do Ottawy. Opačným směrem zamířil Josh Norris, který má taktéž kontrakt od léta 2030. Senators věří, že juniorskému mistrovi světa změna prostředí pomůže.

Laughton do Toronta O výměně Scotta Laughtona z Philadelphie se spekulovalo už téměř tři roky. Flyers za něj žádali výběr v 1. kole a prospekta. Do pátku nebyl žádný klub požadavky „Philly“ ochoten splnit. Dokud s nabídkou nepřišli Maple Leafs a dohoda byla na světě. Kanadský útočník má kontrakt do léta 2026 a Flyers si v rámci trejdu ponechali 1,5 milionu Laughtonova platu.

Centr číslo tři pro Colorado Vedení Avalanche věří, že mají šanci získat Stanley Cup. A to i díky Mackenziemu Blackwoodovi, kterého získali v prosinci ze San Jose a zajistili si kvalitní jedničku, či Martinu Nečasovi. Pár hodin před deadlinem získalo Colorado útočníka Charlieho Coylea z Bostonu. Ten bude plnit roli třetího centra za Nathanem MacKinnonem a Brockem Nelsonem.

Rantanen o dům dál Mikko Rantanen odehrál v dresu Hurricanes pouhých 13 zápasů. Měl být novou hvězdou Caroliny, která za něho v lednu obětovala nejen Martina Nečase. Nevyšlo to. Vedení klubu z Raleigh v poslední možný den vytrejdovalo Fina do Dallasu. Na oplátku získalo talentovaného Logana Stankovena a čtyři volby v draftech. Zkušený útočník ihned po výměně podepsal se Stars kontrakt na dalších osm sezon za 12 milionů dolarů ročně.

Toronto posílilo i v obraně Bruins si přiznali, že nemají tým na Stanley Cup. A tak se odhodlali k výprodeji. V týdnu už odešli Trent Frederic s Maxem Jonesem do Edmontonu. Charlieho Coylea následoval také zadák Brandon Carlo. Stal se novou posilou Maple Leafs. Kanadský celek za Carla obětoval Frasera Mintena, jednoho z nejhodnotnějších prospektů, a také výběr v 1. kole draftu 2026.

Legenda Bruins odchází Největší šok a opět v Bostonu. Těsně před uzávěrkou přestupů bylo totiž oznámeno, že klub vyměnil i kapitána Brada Marchanda! Bruins se snažili s kanadským útočníkem domluvit na prodloužení smlouvy, ale nedařilo se. Situaci vyhodnotili tak, že bude nejlepší ho vytrejdovat. Zkušený kanadský útočník měl Panthers mezi preferovanými destinacemi a klub, za který odehrál zatím všechny zápasy v NHL, mu vyhověl. Dostane David Pastrňák nově na dres kapitánské „céčko“?