NHL ONLINE: Nečas hraje v Calgary, Mrázek by měl chytat. Dostál proti Vránovi

Národní hokejová liga před začátkem víkendu nabízí šest zápasů, ve kterých by se mohli ukázat v akci hned tři čeští brankáři. Petr Mrázek po vítězném návratu do branky Detroitu se s Red Wings představuje na ledě Caroliny. Lukáš Dostál v dresu Anaheimu by měl odchytat domácí duel proti Nashvillu, za který hraje Jakub Vrána. Nastoupit může i Karel Vejmelka za Utah v Seattlu. Colorado s Martinem Nečasem v sestavě startuje v Calgary. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.