Vejmelka proti Buffalu vychytal vítězství a přidal asistenci. Výhra Nečasova Colorada, Hertl porazil Pastrňáka

Brankář Vejmelka byl jedním z hlavních strůjců výhry Utahu. Úspěšnost zákroků vytáhl na 92,6 procenta a v poslední minutě si připsal první bod v ročníku. Při hře Sabres bez gólmana si zpracoval nahození přes celé hřiště, posunul ho do rohu k Michajlu Sergačovovi, jenž přes celé hřiště trefil prázdnou branku. Český gólman poprvé od debutu v NHL v roce 2021 vychytal v sezoně alespoň 20 výher.

Empty net goal for Utah!



Scored by Mikhail Sergachev with 00:19 remaining in the 3rd period.



Assisted by Karel Vejmelka.



Utah: 5

Buffalo: 2#BUFvsUTA#UtahHC#SabreHoodpic.twitter.com/k1gUpZsAsj