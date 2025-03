Legendární Madison Square Garden se ponořila do smutku. Před utkáním NHL s Calgary fanoušci New York Rangers uctili minutou ticha památku zesnulého českého hokejisty Tomáše Kloučka, jenž v pouhých 45 letech zahynul na lyžích. Na svého parťáka zavzpomínali i jeho legendární spoluhráči.

Organizace newyorských Rangers na svého bývalého hráče nezapomněla. Před duelem s Flames diváci v Madison Square Garden upřeli zrak na Kloučkovu fotku na světelné kostce. V legendárním stánku uctili jeho památku minutou ticha. Následně zesnulého českého zadáka vyprovodili hlasitým potleskem.

Klouček zemřel v neděli 16. března při tragické nehodě na lyžích na Medvědíně ve Špindlerově Mlýně.

Rangers si na něj ukázali v draftu roku 1998 v pátém kole, konkrétně na 131. pozici. Na led NHL se poprvé dostal až v novém miléniu. Při premiéře 12. listopadu 2000 v utkání proti Phoenix Coyotes nastoupil po boku krajanů Jana Hlaváče, Petra Nedvěda, Radka Dvořáka či Michala Groška.

Kromě Rangers 192centimetrový bek oblékal dresy Nashvillu či Atlanty. Dohromady v zámořské NHL zasáhl do 141 klání, ve kterých nastřádal deset bodů s bilancí 2+8.

Legenda Rangers: Byla to pro nás tehdy rána

Proti dnes již zaniklým Thrashers si v zápase při působení v Rangers ošklivě přetrhal vazy v koleni. „Byla to pro nás rána. Neznám takového obránce s jeho parametry a schopnostmi s pukem,“ prozradil bývalý legendární defenzivní borec Brian Leetch.

„Nevím, jak ho to omezovalo dál, já byl pak vyměněný. Nevím, jestli se dal dohromady a nezlobilo ho to. Dělali mu velkou operaci, to také mohlo mít vliv,“ prozradil Hlaváč v rozhovoru pro iSport.

Urostlý zadák se do listiny střelců nejslavnější ligy světa zapsal 16. ledna 2001 proti Philadelphii. Puk za svá záda tehdy po jeho zakončení propustil do sítě český brankář Roman Čechmánek. Na premiérový zásah mu přihrála legenda Rangers Mark Messier. New York tehdy zdolal Flyers 4:3 v prodloužení.

„Byl skvělý kluk s úžasným přístupem a duší,“ zavzpomínal na bývalého spoluhráče Messier pro New York Post.

Za Rangers Klouček sehrál 95 zápasů. „Zapadl k nám dobře. Byl tišší, ale chodil všude s námi. Byl pro každou špatnost, jak se říká. New York se mu zalíbil. Užíval si to, když byl s námi,“ vzpomínal Hlaváč na svého bývalého parťáka.

Klouček rovněž nastupoval i v české extralize, a to za mateřskou Slavii, Liberec, Zlín a Třinec.