Jiříček uvězněný na tribuně: od ledna nehraje na farmě ani v NHL. Minnesota má plán

Je to tady znovu. Minnesota ve čtvrtek porazila Seattle 4:0. David Jiříček zůstal devátý zápas po sobě mimo sestavu Wild. V NHL za tým hrál naposledy 20. ledna v Coloradu. O osm dní později naskočil jednou za Iowu v AHL. Jakmile ho povolali zase zpátky, znovu se ani jednou nevešel do sestavy. Posledních pět duelů sledoval opět jako zdravý náhradník.

Wild si Davida Jiříčka vytáhli naposledy 1. března po zranění obránců Zacha Bogosiana a Jonase Brodina. První z nich však byl pro následující zápas opět připravený a na 21letého českého zadáka nezbylo místo. Tribuna se stala jeho vězením. Přestože je zdravý a zůstává s týmem, Wild nenašli důvod, proč by ho měli zařadit na zápasovou soupisku.

„Vím, že je to pro Davida složité, ale má skvělý charakter. Snažili jsme se ho držet v zápřahu, i když nenastoupil. Pracuje na věcech, které mu po individuální stránce můžou prospět. Ví, v jaké se nachází situaci. Chceme ho tu udržet. Není špatné, když je s mužstvem, v týmovém prostředí a dělá práci navíc,“ prohlásil hlavní trenér Wild John Hynes ještě před čtvrtečním utkáním.

Jiříčka vyměnili do Minnesoty koncem listopadu z Columbusu. V Blue Jackets ho opomíjeli. Přesun však pro rodáka z Klatov neznamenal vysvobození. Šestý hráč draftu 2022 narazil ve Wild na ještě tvrdší konkurenci. Za tým sehrál v NHL během ledna šest zápasů. Dres záložního týmu z Iowy oblékl ve 26 utkáních. Ale téměř dva měsíce už ani ťuk. Z devíti utkání v řadě, kdy nezasáhl do hry, Wild pět vyhráli.

Ačkoli Jiříček v zápasech nedostává šanci, v Minnesotě chtějí, aby s mužstvem v NHL setrval co nejdéle. Zároveň chápou, že potřebuje hrát. Od svého posledního návratu vynechal v AHL pět zápasů. Po trénincích si na ledě přidává s Brodinem, jedním z nejlepších defenzivních obránců ligy. Otázkou je, jak dlouho talentovaného zadáka v tomto režimu budou držet.

Pokud se uzdraví Brodin, půjde Jiříček dolů

Wild míří do bojů o Stanley Cup, ale jistotu stále nemají. Kdyby vypadl ještě někdo z obránců, Jiříček příležitost pravděpodobně dostane. Pokud se uzdraví Brodin, pošlou ho zase dolů. „Zápasy jsou pro Davida samozřejmě taky důležité. Jakmile bude příležitost, je první na řadě. Pokud bude plno, vrátíme ho do AHL, aby pokračoval ve svém rozvoji,“ potvrdil trenér Hynes.

V této sezoně sehrál Jiříček v NHL dohromady dvanáct utkání. Dal jeden gól a přidal dvě nahrávky. Ani v AHL neoplýval produktivitou, připsal si šest asistencí. Byl tři body v minusu. Už když do Wild přicházel, generální manažer Bill Guerin prohlásil, že s Jiříčkem mají v klubu plány spíš do budoucna.

„Podívejte, je mladý. Musí se toho ještě hodně naučit,“ pravil tehdy. „Stejně jako všichni mladí hráči se potřebuje dál zlepšovat. Brock Faber se bude zlepšovat, Matt Boldy taky. Všichni tihle kluci půjdou ještě nahoru. To, že jsou v NHL, neznamená, že nemusí rozvíjet svou hru. Je naše práce, abychom jim v tom pomohli,“ dodal.

Zdá se, že navzdory nízké produktivitě v AHL a v poslední době nulovému využití v NHL čeká Jiříčka v Minnesotě světlá budoucnost. „Myslím, že může být velkým přínosem. Má všechno, co potřebuje. Jen je mladý. Ale když se díváte na zápasy, v některých věcech se vymyká. V tom, jak si vede na puku, rozehrává, že se nebojí zaútočit,“ uvedl Guerin po Jiříčkově posledním návratu začátkem března. „Jde jen o to, aby se do toho na téhle úrovni zase dostal.“

Zatím to ale nevypadá, že bychom Jiříčka viděli v akci na úrovni, kterou má GM klubu zřejmě na mysli. Nedává ani moc smysl, jak s ním Wild nakládají. Bezmála dvoumetrového obránce však brali s výhledem do příštích let. „Dospěli jsme do fáze, kdy jsme tohle mohli udělat, kdy to dávalo smysl. Není mu třicet, není hráč, jehož bychom si najali na přechodnou dobu. Jde o jednadvacetiletého beka, do nějž můžeme investovat. On je naše investice,“ dodal Guerin.