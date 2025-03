Drsný debakl pro Pastrňáka a spol. Hertl znovu pálil a pomohl k výhře, ale nedohrál

Hertl je v letošním roce ve skvělé střelecké formě. Od začátku ledna nasázel 21 branek a spolu s Davidem Pastrňákem je v tomto období druhým nejlepším střelcem celé ligy. Při pohledu na čísla z celé sezony ztrácí Hertl na Pastrňáka v boji o pozici nejlepšího českého kanonýra pouhé tři branky.

V duelu s Tampou Bay dal svůj 31. gól v sezoně v čase 13:33, kdy přesnou střelou z pozice mezi kruhy poslal Golden Knights do vedení 2:0. Zápas ale nedohrál. Pět minut před koncem ho v samostatném úniku fauloval Emil Lilleberg a český centr pravou rukou nekontrolovaně narazil do mantinelu.

„Byl na vyšetření a další prohlídka ho čeká zítra. Uvidíme, co se dozvíme, snad to budou dobré zprávy,“ řekl trenér Vegas Bruce Cassidy.

Hokejisté Vegas i přes zranění nejlepšího střelce dovedli zápas do vítězného konce, vyhráli 4:2. Díky třetímu vítězství za sebou se v tabulce Západní konference bodově dotáhli na druhý Dallas. Tampa je na Východě pátá.

„Máme 12 zápasů do konce základní části, musíme proto přeřadit na vyšší rychlostní stupeň. Nejde hrát tak, jako by o nic nešlo, a pak zapnout až v play off. Dnes to nebylo špatné, ale rozhodně můžeme být ještě lepší. Tým na to máme dost kvalitní,“ řekl po zápase trenér Tampy Jon Cooper.

Hertl znovu skóroval, v sezoně má už 31 branek • NHL.com

Pastrňák se střelecky neprosadil popáté v řadě a podruhé za sebou vyšel bodově naprázdno. V duelu s Los Angeles podtrhl trápení Bostonu a za dvacet minut na ledě vyslal na branku Darcyho Kuempera jedinou střelu.

Jeho spoluhráč z elitního útoku Zacha v úvodu druhé třetiny asistoval u branky na 2:2, ve zbytku zápasu ale Boston na domácí hráče nestačil. Kings přidali pět branek a došli si pro jednoznačnou výhru.

Domácí potvrdili skvělou formu z posledních týdnů. Potřetí v historii dali ve dvou po sobě jdoucích zápasech sedm branek, vyhráli osmý z posledních devíti duelů a doma natáhli bodovou sérii na čtrnáct zápasů. Naopak Boston se trápí. Bruins prohráli pošesté v řadě a dál se jim vzdaluje postup do play off.

„Rád bych věděl, jak tu nepříznivou sérii zvrátit. Jsme v útlumu, možná hrajeme trochu křečovitě, ale musíme dál tvrdě pracovat, abychom to otočili. Na ledě musíme hrát s klidem a rozvahou,“ prohlásil útočník Casey Mittelstadt.

Gólman Lukáš Dostál 32 zákroky neodvrátil prohru Anaheimu 2:5 s Carolinou. Výhru Hurricanes hattrickem zařídil Taylor Hall. „Deset let jsem na to čekal a v tomto ročníku jsem zažil už druhý tříbrankový večer. Není to ale jen o mně, důležitá je týmová výhra,“ řekl Hall.

Hurricanes díky jeho třem brankám ve třetí třetině vyhráli devátý z posledních deseti duelů. Ducks naopak prohráli sedmý z posledních deseti zápasů a klesli na dvanácté místo Západní konference.

Pozici zajišťující play off si šestou výhrou v řadě upevnili hokejisté St. Louis, kteří porazili Nashville 4:1. Radek Faksa odehrál v dresu Blues přes patnáct minut, v sestavě Predators podruhé za sebou chyběl český útočník Jakub Vrána.

Buffalo i bez zraněného útočníka Jiřího Kulicha porazilo vedoucí tým Západní konference Winnipeg 5:3. Uspěla také Florida, která zdolala Pittsburgh 4:3 po samostatných nájezdech. Vítek Vaněček výhře přihlížel ze střídačky, do sestavy Panthers se nevešel ani útočník Tomáš Nosek.

Výsledky NHL:

Chicago - Philadelphia 7:4 (3:3, 3:1, 1:0)

Branky: 27. a 34. Donato, 8. Maroon, 9. Veleno, 19. Bedard, 23. Bertuzzi, 43. Reichel - 4. Drysdale, 9. Sanheim, 12. Brink, 31. Konecny. Střely na branku: 28:28. Diváci: 20 125. Hvězdy zápasu: 1. Bertuzzi, 2. Donato, 3. Maroon (všichni Chicago)

Winnipeg - Buffalo 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Branky: 23. Niederreiter, 48. C. Miller, 57. Ehlers - 10. Peterka, 39. Dahlin, 48. Kozak, 54. Tuch, 60. McLeod. Střely na branku: 36:17. Diváci: 15 225. Hvězdy zápasu: 1. Reimer, 2. Bernard-Docker (oba Buffalo), 3. Niederreiter (Winnipeg)

Florida - Pittsburgh 4:3 po sam. nájezdech (1:2, 1:1, 1:0 - 0:0)

Branky: 12. a 30. Reinhart, 55. Lundell, rozhodující sam. nájezd Barkov - 15. a 20. Rust, 27. Malkin. Diváci: 19 252. Hvězdy zápasu: 1. Reinhart (Florida), 2. Rust (Pittsburgh), 3. Bobrovskij (Florida)

St. Louis - Nashville 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Branky: 13. Kyrou, 17. Texier, 51. Faulk, 60. B. Schenn - 22. F. Forsberg. Střely na branku: 18:30. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. Thomas, 2. Faulk, 3. Neighbours (všichni St. Louis)

Vegas - Tampa Bay 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)

Branky: 12. N. Roy, 14. Hertl, 20. Eichel, 58. Hague - 38. Paul, 60. Kučerov. Střely na branku: 30:37. Diváci: 17 906. Hvězdy zápasu: 1. Samsonov, 2. N. Roy, 3. Eichel (všichni Vegas)

Anaheim - Carolina 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

Branky: 34. Killorn, 57. Zegras - 43., 58. a 59. Hall, 28. Jankowski, 35. Martinook. Střely na branku: 37:37. Lukáš Dostál za Anaheim odchytal 59 minut a 40 sekund, inkasoval čtyři branky z 36 střel a úspěšnost zákroků měl 88,9 procenta. Diváci: 16 439. Hvězdy zápasu: 1. Hall, 2. Andersen (oba Carolina), 3. Terry (Anaheim)

Los Angeles - Boston 7:2 (2:1, 2:1, 3:0)

Branky: 3. Kopitar, 20. Foegele, 29. Doughty, 38. Kuzmenko, 45. Byfield, 50. Jeannot, 57. Helenius - 1. E. Lindholm, 23. M. Geekie (Zacha). Střely na branku: 23:13. Diváci: 18 154. Hvězdy zápasu: 1. Byfield, 2. Kempe, 3. Foegele (všichni Los Angeles)

Západní konference # Tým Z V VP PP R P Skóre B 1 Winnipeg 71 38 10 4 0 19 246:170 100 2 Dallas 69 35 9 4 0 21 234:182 92 3 Vegas 70 39 3 8 0 20 237:190 92 4 Colorado 71 36 7 3 0 25 239:204 89 5 Kings 69 34 5 9 0 21 203:177 87 5 Edmonton 70 30 11 5 0 24 229:203 87 7 Minnesota 70 32 8 5 0 25 195:196 85 8 St. Louis 72 27 10 7 0 28 218:208 81 9 Calgary 69 26 7 11 0 25 182:203 77 10 Vancouver 70 25 7 12 0 26 197:214 76 11 Utah 70 24 8 11 0 27 202:211 75 12 Anaheim 70 22 8 8 0 32 188:221 68 13 Seattle Kraken 71 24 6 5 0 36 213:232 65 14 Nashville 70 22 4 8 0 36 179:228 60 15 Chicago 71 18 3 9 0 41 193:254 51 16 San Jose 70 14 5 9 0 42 182:259 47