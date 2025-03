Další rána pro Rulíka. Jiříček si poranil slezinu. Má po sezoně i šanci na MS

Po Ondřeji Kašovi, který se ze zdravotních důvodů omluvil z účasti na mistrovství světa, je reprezentační kouč Radim Rulík nucen škrtnout ze seznamu možných posil také Davida Jiříčka.

Rodák z Klatov byl do Minnesoty vyměněný v listopadu z Columbusu. V NHL v dresu nového klubu ale odehrál jen šest zápasů, ve kterých vstřelil gól a přidal asistencí. Trenéry byl dlouho ponecháván v pozici zdravého náhradníka. V nižší AHL nastoupil za Iowu do 27 utkání a připsal si sedm asistencí.

Bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2022, který o rok později získal s juniorskou reprezentací stříbro na šampionátu hráčů do 20 let, doposud v NHL odehrál 59 zápasů, vstřelil dvě branky a přidal jedenáct asistencí. Podle informací Minnesoty by měl být Jiříček připraven až na start další sezony.