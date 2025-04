Klapka okradl Colorado. Nečekaný comeback Flames řídili hrdinové ze čtvrté lajny

Neodepisujte Calgary. Tým stále živí naději na divokou kartu do play off. Na ledě Colorada přitom po 40 minutách prohrával o dva góly, Ryan Lomberg a Adam Klapka ale vyrovnali v rozmezí 32 sekund. Zbytek zařídil Dan Vladař v brance. Flames předvedli skvělý comeback, zásluhou hrdinů ze čtvrté lajny dobyli arénu jednoho z nejlepších celků NHL a urvali dva klíčové body za vítězství 3:2 po samostatných nájezdech.

Věděli, že další porážka může být zničující pro jejich vyhlídky na play off. Takhle zůstali ve hře. Pořád žijí. „Nikdo v naší kabině se nevzdává,“ připomněl autor první branky Flames Ryan Lomberg. „Děláme to tak nějak celý rok,“ dodal. To je sice pravda, ale nečekalo se, že okradou zrovna velkého favorita. Ještě takovým způsobem.

K návratu zavelel čtvrtý útok Flames. V něm Lomberg nastupuje s Kevinem Rooneym a Adamem Klapkou. V polovině třetí části dvakrát udeřili. „Tahle lajna nám dodala obrovskou porci energie. Navíc kluci vstřelili strašně důležité dva góly. Byli to oni, kdo tentokrát udělal rozdíl. Myslím, že stejně dobře si vedl i náš brankář,“ prohlásil kouč Ryan Huska.

„Prostě jsme se jen snažili dělat, co jsme měli. Hrát jednoduše a chodit co nejvíc do branky, protože díky tomu jsme si vytvořili i nějaké příležitosti ke skórování. Z toho jsme těžili. Ale hlavně jsem šťastný, že jsme vyhráli,“ podotkl Klapka, který zapsal bilanci 1+1 a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Druhou byl gólman Vladař.

Prvnímu úderu Flames předcházel přesně moment, jaký Klapka popsal. Clonil před brankou, potom si svou dlouhou hokejkou stáhl vyražený puk a prostrčil ho k tyči. Zůstal před čárou, za ní ho však stačil dorazit Lomberg. Byl to jeho teprve druhý gól za 71 sehraných utkání této sezony.

Vladař: Věřit je všechno, co máme

„Je skvělý pocit, když se podaří takhle přispět. Víme, čeho jsme schopni. Víme, že když budeme hrát správným způsobem, můžeme kdykoli porazit kohokoli. Takže jde jen o to mít vnitřní sebedůvěru. Vrátit se proti tak dobrému týmu v jejich baráku bylo obrovské vítězství a něco, na čem můžeme stavět do budoucna,“ hodnotil po utkání.

Flames stačili vyrovnat během půlminuty. Klapka, kamera, nový záběr. Rooney ukradl ve středním pásmu kotouč Caleu Makarovi. Předal ho Lombergovi, který s ním vyrazil za modrou čáru. Pak přihrál nalevo Klapkovi a ten překonal Scotta Wedgewooda střelou na vyrážečku k bližší tyči.

„Právě jsem dohrál soupeře u naší střídačky a všiml si, že Lomberg jde sám na jednoho hráče. Snažil jsem se bruslit co nejrychleji, on mi poslal puk a já vypálil. Jednoduchá věc, spadlo to tam,“ popisoval Klapka.

V nájezdech pak byl jediným úspěšným exekutorem Jegor Šarangovič z Calgary. Po něm ještě domácí Valerij Ničuškin trefil tyč. Dan Vladař pomohl k vítězství ve třetím utkání po sobě, kdy nastoupil. Flames zdolali Avalanche poprvé od 13. října 2022.

„Během mé čtyřleté kariéry jsme tu, myslím, vyhráli jen jednou, takže je příjemné tyhle kluky konečně porazit,“ připomněl Vladař. „Je jasné, že mají opravdu dobrý tým. Ale jsem pyšný na tuhle partu, jak jsme zareagovali ve třetí třetině. To je prostě naše mentalita. Věřit, věřit, věřit. To je všechno, co máme. Možná nejsme nejsilnější na papíře, ale hluboko v srdci nejsilnější mužstvo máme,“ pokračoval český gólman.

V zápase měl 28 úspěšných zákroků. Za Colorado skórovali Makar a Logan O'Connor, Martin Nečas v zápase nebodoval. „Když se podaří takový výsledek, je to tím, že všichni hrají srdcem. Jak jsem v téhle sezoně už mockrát řekl, jsem na tohle mužstvo hrdý. Víme, čeho chceme dosáhnout a že stále zůstáváme na lovu (o play off). Takže pro nás dobrá výhra,“ říkal Vladař.

Díky pondělnímu triumfu se Flames přiblížili na rozdíl pěti bodů za St. Louis Blues, kteří mají v Západní konferenci poslední divokou kartu, na celkově sedmou Minnesotu ztrácejí o bod víc. Calgary přitom má na oba soupeře dva zápasy k dobru.

Západní konference # Tým Z V VP PP R P Skóre B 1 Winnipeg 74 40 11 4 0 19 256:173 106 2 Dallas 74 40 9 4 0 21 254:189 102 3 Vegas 73 42 3 8 0 20 250:195 98 4 Colorado 75 38 7 4 0 26 251:211 94 5 Kings 73 36 5 9 0 23 215:186 91 6 Edmonton 73 30 12 5 0 26 236:215 89 7 Minnesota 75 33 8 6 0 28 204:214 88 8 St. Louis 75 30 10 7 0 28 229:212 87 9 Calgary 73 26 9 12 0 26 193:216 82 10 Vancouver 74 26 8 13 0 27 213:229 81 11 Utah 74 25 8 12 0 29 209:228 78 12 Anaheim 73 23 9 8 0 33 201:230 72 13 Seattle Kraken 75 25 6 6 0 38 224:245 68 14 Nashville 74 23 4 8 0 39 186:237 62 15 Chicago 74 18 3 9 0 44 201:269 51 16 San Jose 73 14 6 9 0 44 190:278 49