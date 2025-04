Klapka zapsal gól a asistenci, k výhře nad Coloradem přispěl i Vladař. Nečas bez bodu

Flames v utkání s domácími Avalanche ještě v 50. minutě prohrávali o dvě branky po trefách Calea Makara a Logana O'Connora. Poté však svůj dvoubodový večer odstartoval Klapka, když jeho prvotní posunutí puku do prostoru brankoviště dostal v čase 50:57 za čáru Ryan Lomberg.

O 32 sekund později srovnal čtyřiadvacetiletý český útočník na 2:2 tvrdou střelou zápěstím do horního růžku a připsal si třetí gól v sezoně. Utkání pak dospělo až do nájezdů, v nichž byl jediným úspěšným exekutorem běloruský útočník Calgary Jegor Šarangovič.

Vladař mezi třemi tyčemi Flames vychytal všechny samostatné nájezdy. Celkově měl úspěšnost zákroků přes 93 procent, když z třiceti střeleckých pokusů soupeře propustil za své záda pouhé dva. Nečas za Avalanche odehrál něco málo přes dvacet minut a zaznamenal dvě střely.

New Jersey s českým útočníkem Ondřejem Palátem porazilo Minnesotu 3:2 po samostatných nájezdech. Dvěma body za gól a přihrávku se na výhře Devils podílel obránce Luke Hughes. V dresu Wild si jubilejní 100. branku v NHL připsal Matt Boldy. O bodu navíc pro domácí New Jersey rozhodl v nájezdech Paul Cotter.

Nasville, za který po pětizápasové odmlce nastoupil útočník Jakub Vrána, prohrál 1:2 s Philadelphií. Za Flyers si připsal dvě asistence dvacetiletý Rus Matvej Mičkov a v souboji o nejproduktivnějšího nováčka sezony ztrácí na obránce Montrealu Lanea Hutsona (59) pouhý bod.

NHL:

New Jersey - Minnesota 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 1:2 - 0:0)

Branky: 13. L. Hughes, 50. Hischier, rozh. náj. Cotter - 43. Hinostroza, 58. Boldy. Střely na branku: 28:29. Diváci: 15.468. Hvězdy zápasu: 1. Markström (New Jersey), 2. Boldy (Minnesota), 3. Hischier (New Jersey).

Philadelphia - Nashville 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Branky: 29. Poehling, 34. Drysdale - 34. L'Heureux. Střely na branku: 18:29. Diváci: 18.858. Hvězdy zápasu: 1. Poehling, 2. Mičkov, 3. Fedotov (všichni Philadelphia).

Colorado - Calgary 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 1:0, 0:2 - 0:0)

Branky: 17. Makar, 28. L. O'Connor - 51. Lomberg (Klapka), 52. Klapka, rozh. náj. Šarangovič. Střely na branku: 30:27. DanielVladař odchytal za Calgary celé utkání, z 30 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 93,3 procent. Diváci: 18.075. Hvězdy zápasu: 1. Klapka, 2. Vladař (oba Calgary), 3. L. O'Connor (Colorado).

Seattle - Dallas 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Branky: 2. Kakko - 3. Duchene, 4. W. Johnston, 59. Granlund. Střely na branku: 37:31. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. W. Johnston, 2. DeSmith (oba Dallas), 3. Grubauer (Seattle)

Západní konference # Tým Z V VP PP R P Skóre B 1 Winnipeg 74 40 11 4 0 19 256:173 106 2 Dallas 74 40 9 4 0 21 254:189 102 3 Vegas 73 42 3 8 0 20 250:195 98 4 Colorado 75 38 7 4 0 26 251:211 94 5 Kings 73 36 5 9 0 23 215:186 91 6 Edmonton 73 30 12 5 0 26 236:215 89 7 Minnesota 75 33 8 6 0 28 204:214 88 8 St. Louis 75 30 10 7 0 28 229:212 87 9 Calgary 73 26 9 12 0 26 193:216 82 10 Vancouver 74 26 8 13 0 27 213:229 81 11 Utah 74 25 8 12 0 29 209:228 78 12 Anaheim 73 23 9 8 0 33 201:230 72 13 Seattle Kraken 75 25 6 6 0 38 224:245 68 14 Nashville 74 23 4 8 0 39 186:237 62 15 Chicago 74 18 3 9 0 44 201:269 51 16 San Jose 73 14 6 9 0 44 190:278 49