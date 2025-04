Z Bostonu ho vyhodili, v St. Louis opět trhá rekordy. Montgomeryho smečka se stala postrachem

Robert Thomas rozhodl ve třetí minutě prodloužení o vítězství 5:4 ve čtvrtečním zápase nad Pittsburghem. Jedenáctou výhrou v řadě St. Louis Blues vyrovnali klubový rekord ze začátku roku 2019, ve kterém získali Stanley Cup. „Je to zábavná jízda. Porazili jsme pár opravdu silných týmů a předvádíme dobrý hokej. Jen musíme být v každém zápase důslední, jak to dělají skvělá mužstva. A tím my chceme taky být,“ prohlásil střelec rozhodující branky.