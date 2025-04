Pád Rangers: po Prezident´s Trophy žádné play off, Original Six bez čtyř týmů. Můžeme si za to sami, zní

Jen čtyři týmy v historii NHL zažily tak katastrofální pád. New York Rangers se zapsali na seznam celků, které v jedné sezoně získaly Presidents´ Trophy za vítězství v základní části a v další budou chybět v play off. „Nemohli jsme jen čekat, že všechno poběží pořád stejně. Loni jsme si to zasloužili, letos rozhodně ne,“ prohlásil útočník Vincent Trocheck po víkendové prohře v Carolině 3:7, která Blueshirts dva zápasy před koncem dlouhodobé soutěže postavila mimo šachovnici.

Doufali, že mají nakročeno ke Stanley Cupu. Místo toho se Rangers zhroutili. V sezoně 2024/25 se zapsali do historie úplně jinak. Před posledním zápasem sezony měli oproti loňsku propad o 31 bodů. Po čtyřech letech jsou z velké hry o Pohár venku. „Poté, co zkolabovali na celé čáře, stali se z držitelů Prezidentovy trofeje sedláci,“ napsali v deníku New York Post.

Od zavedení Presidents´ Trophy v sezoně 1985/86 tak tvrdý náraz potkal čtyři celky. Patří mezi ně Buffalo (2007) a Boston (2015). Tým z Manhattanu takhle selhal už podruhé. Ale pozor, play off mu uniklo mezi sezonami 1991/92 a 1993/94, v nichž vyhrál základní část. A druhou z nich korunoval triumfem ve Stanley Cupu, na který od té doby marně čeká.

Naposledy se Blueshirts probili do finále Východní konference. Z prvních 16 utkání sezony urvali dvanáct výher, jenže pak následoval deštivý listopad a studený prosinec. Rangers prohráli v základní hrací době čtrnáct z 19 zápasů. Generální manažer Chris Drury dal najevo, že se nebrání hráčským výměnám. Zmínil služebně nejstaršího hráče mužstva Krise Kreidera a kapitána Jacoba Troubu, jehož vytrejdoval do Anaheimu. To způsobilo napětí, které nikdy zcela nezmizelo.

Drury se zbavil Kakka či Chytila

Drury se zbavil taky dvojky draftu 2019 Kaapa Kakka a dalších hráčů, za Filipa Chytila přivedl z Vancouveru produktivního J.T. Millera. Jenže stálice jako Artěmij Panarin, Mika Zibanejad, Kreider, Alexis Lafrenière nebo Adam Fox si vedly výrazně hůř než v minulé sezoně. Kreider si ze 78 bodů pohoršil na 25. Jedna z akvizic, obránce Calvin de Haan, zase vyjádřil v médiích frustraci, že 18 zápasů seděl jako zdravý náhradník. Zdá se, že Drury se změnami neskončí.

V novém roce se Rangers zlepšili, ale nevyhráli víc než dva zápasy po sobě. Přeskočily je týmy jako Montreal a Columbus. Místo toho, aby naplnili sen o titulu po 31 letech, dvanáct měsíců po čtvrtém vítězství v Presidents´ Trophy v play off chybí. Dál neproklouzly ani Detroit, Boston a Chicago, takže vůbec poprvé si v něm nezahraje žádný z čtyř amerických týmů tak zvané NHL Original Six.

„V posledních dvaceti zápasech jsme měli příležitost prodrat se dál, jenže to se nám nepodařilo. Můžeme si za to sami. Měli jsme být lepší,“ shrnul trenér Peter Laviolette. Během jeho první sezony u týmu vylepšili klubové rekordy v počtu 55 výher a 114 bodů. Ve finále Východní konference podlehli pozdějším šampionům z Floridy. Teď je osud 60letého kouče nejistý.

V kolotoči změn v rámci NHL není Laviolette nováčkem. Už najat a zase propuštěn byl pětkrát. Po ztracené sezoně se můžou stát Rangers šestým týmem, odkud se bude poroučet. Už dokonce proběhly spekulace, že jeho nástupcem se může stát John Tortorella, propuštěný z Philadelphie.

„Měli jsme sezonu, kdy se dařilo všechno, a v další zase ne. Nejsem naivní. Přitom New York a New York Rangers jsou místo, kde chci být. Skvělá organizace, skvělé město, skvělá rodina. Každý se vyrovnává se zklamáním a já to chápu. Vždycky jsou věci, které musíme zohlednit,“ dodal Laviolette.

Po Presidents´ Trophy bez play off