Vrána skóroval, Hertl ani Palát nehráli. Hronkův Vancouver padl s Vegas, Anaheim nestačil na Jets

Základní část NHL se pomalu chýlí ke svému konci. Jakub Vrána v dresu Nashvillu skóroval podruhé v sezoně, a to proti Stars. Las Vegas, které má jisté play off, nezařadilo na zápas s Vancouverem do sestavy Tomáše Hertla. Na druhé straně Filip Hronek, jehož tým končí, musel skousnout porážku. Ve stejné situaci byla družina Radka Gudase z Anaheimu, Ducks padli na ledě Jets, čímž ročník nejslavnější ligy světa uzavřeli na nepostupové příčce do bojů o Stanley Cup. New Jersey s Ondřejem Palátem, který nenastoupil do utkání proti Detroitu, se i po prážce může připravovat na ty nejdůležitější duely.