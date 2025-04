NHL ONLINE: Hertl s Vegas chtějí zpět do vedení. Toronto se může přiblížit postupu

Čtyři zápasy play off Národní hokejové ligy vyplňuje noční program. Úřadující šampion z Floridy se v sérii s rivalem Tampou Bay pokouší dostat do vedení 2:0. Toronto se v kanadské bitvě proti Ottawě může s třetí výhrou výrazně přiblížit postupu do dalšího kola. O třetí bod v sérii s Winnipegem rovněž hraje St. Louis, za které hraje Radek Faksa. Vegas Golden Knights s Tomášem Hertlem se přesouvají na hřiště Minnesoty, kde se snaží ujmout se opět vedení. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSportu.