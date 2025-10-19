Závěr sezony přinese obří drama! Verstappen je ve hře o titul, v McLarenu bijí na poplach
Zapomeňte, že by formulový král přepustil trůn snadno. Pokud k tomu vůbec dojde. Max Verstappen je po brilantním víkendu v americkém Austinu zpátky ve hře o titul. To, co ještě před pár měsíci vnímali experti i fanoušci jako utopii, se přeměnilo v realitu. V Red Bullu cítí šanci, McLaren naopak bije na poplach. „Byl to pro nás neuvěřitelný víkend,“ radoval se Verstappen po pátém vítězství v sezoně.
Lepší závěr týdne by si vysnil stěží. Po triumfu ve sprintu a vítězných kvalifikacích na sprint i hlavní závod vyskočil Max Verstappen na nejvyšší stupínek také po nedělní Grand Prix. V průběhu šestapadesáti kol dominoval, nikoho před sebe nepustil a po skalpech v Japonsku, Imole, Itálii a Ázerbájdžánu se radoval už popáté v sezoně.
„Byl to pro nás neuvěřitelný víkend. Věděl jsem, že závod úplně jednoduchý nebude. Myslím, že když se na něj podíváte ještě jednou, rozdíl mezi mnou a Landem byl opravdu těsný. Řekl bych, že rozdíl jsme udělali v prvním stintu. V podstatě jsme ho udrželi až do konce,“ hodnotil Verstappen. „Nebylo snadné zvládat v obou stintech pneumatiky, ale vedení jsme si udrželi. Na všechny jsem nesmírně hrdý, že jsme tady předvedli takový víkend.“
V uplynulých čtyřech závodech sesbíral tři první a jedno druhé místo. Momentum celého roku stočil o 180 stupňů. Čtyřnásobný šampion formule 1 se zkrátka nevzdává.
Verstappen v průběhu pár týdnů stáhl víc než stobodovou ztrátu na Oscara Piastriho, lídra celkového pořadí, na rozdíl čtyřiceti bodů. O majiteli titulu mistra světa se tak pravděpodobně rozhodne až v nejzazších možných termínech. Nejdramatičtější finiš možná čekejte až v Abú Zabí.
„Ano, šance na titul tu určitě je. Musíme se jen pokusit zopakovat výkony z těchto víkendů až do konce. Uděláme vše, co bude v našich silách. Je to ale vzrušující, jsem z toho velmi nadšený,“ usmíval se Verstappen.
Do hry ale promlouvá také Lando Norris, jenž Piastriho náskok rovněž ztenčil. Z původních dvaadvaceti bodů, které oba piloty McLarenu na prvních dvou příčkách dělily před Velkou cenou USA, je nynější rozdíl čtrnáctibodový.
Hamilton opět mimo stupně vítězů
Norris si vydatně pomohl v 51. kole, kdy v souboji o druhý flek předjel Charlese Leclerca. Naopak Piastri dojel do cíle až jako pátý v pořadí. „S Charlesem to byl dobrý souboj, bojoval skutečně tvrdě,“ ohlížel se Norris.
„Myslel jsem si, že to budu mít snazší, když jsme se dostali dopředu a zvládli jsme overcut. Druhý pokus jsem čekal o něco jednodušší, ale Charles zajel dobrý závod, a jak jsem říkal, byl to i dobrý souboj,“ doplnil Brit. „Já si to užil, jen jsem to bohužel prohrál,“ líčil trpce Monačan.
Na premiérové stupně vítězů v kombinéze Ferrari ani tentokrát nedosáhl Lewis Hamilton, který se ale oproti sobotní kvalifikaci zlepšil o jednu pozici. Ferrari tak v Austinu bralo třetí i čtvrté místo. „Dobrá práce, je fajn byl zpátky na podiu,“ slyšel ve vysílačce Leclerc.
„Celkově jsem velmi spokojený, protože druhá část roku je pro nás těžká, takže jsem rád, že jsme zpátky na bedně. Po obtížném prvním tréninku a problému s převodovkou jsme se dobře zotavili, za to jsem šťastný,“ pokývl Leclerc.
Velká cena USA v Austinu:
1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:34:00,161, 2. Norris (Brit./McLaren) -7,959, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -15,373, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -28,536, 5. Piastri (Austr./McLaren) -29,678, 6. Russell (Brit./Mercedes) -33,456.
Průběžné pořadí MS (po 19 z 24 závodů): 1. Piastri 346, 2. Norris 332, 3. Verstappen 306, 4. Russell 252, 5. Leclerc 192, 6. Hamilton 142.
Pohár konstruktérů: 1. McLaren 678, 2. Mercedes 341, 3. Ferrari 334, 4. Red Bull 331, 5. Williams 111, 6. Racing Bulls 72.