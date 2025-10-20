Pardubice vyžehlily ostudu. Will s nulou: Řekli jsme si pár věcí, víme, co chceme
Poslechli trenéry, úkol byl splněn. Vítězstvím 2:0 v Mladé Boleslavi vyžehlil hokejisté Pardubic páteční ostudu s Libercem na domácím ledě. Odnesli to Bruslaři. „Zodpovědný výkon, plno bloků, pomáhali jsme si, hráli blízko sebe. Do puntíku jsme plnili, co se po nás chtělo, a bylo to znát,“ liboval si Roman Will, který vychytal svou druhou nulu v sezoně.
Ačkoli se to nezdálo, k uhájení čistého konta potřeboval Roman Will 18 zákroků. Věřte, nebo ne. V první části se musel mezi tyčemi nudit. Dlouho na něj nešlo skoro nic. Od Mladé Boleslavi to bylo jak čekání na smrt. Hrálo se téměř výhradně v pásmu domácích. Pardubice toho nevyužily, ale zůstaly trpělivé.
„O přestávce jsme o tom mluvili. Právě z trpělivosti a dobré hry šance přijdou. Není nic špatného vyhrávat 1:0, 2:0, ale hlavně vyhrávat. Sám jsem se snažil udržovat ve hře určitými technikami, které dělám. Už jsem v Pardubicích čtvrtou sezonu a tohle se stává často. Střel tolik nebývá, ale tentokrát mi to tak ani nepřišlo,“ líčil pardubický gólman.
Bruslaři v pátek loupili v Brně. Dynamo na ně vletělo, hned na začátku přišla taky dvě rychlá vyloučení. „Hráli jsme ustrašeně, jako bychom se báli. Druhá třetina byla výborná, v prvních deseti minutách měli tlak, vytvořili si šance, ale neproměnili je a paradoxně dvakrát inkasovali,“ řekl kouč Richard Král.
Zelená srdce začala pořádně bít, jenže stačily dvě chyby. Napřed se tři hráči najednou vrhli za branku po Patriku Poulíčkovi, který šikovně objel kolem pravé tyče a našel Carsena Twarynskiho, který do poloprázdné brány dal svůj první gól v extralize. Potom domácí špatně střídali, v nabídnuté přesilovce trestal ránou od modré čáry Jan Košťálek.
Ostrá slova po fiasku
Boleslav soupeři párkrát zatopila, ale bez odměny. Pardubičtí si po fiasku řekli pár ostrých slov a našli cestu k nápravě. „V sobotu jsme měli velmi důrazný, ale konstruktivní mítink, kde jsme upozornili na věci, které se nám nelíbily. Mužstvo drtí zranění, nejsme však jediní. Jsme rádi, že to bylo něco jiného než v pátek,“ uvedl pardubický asistent Karel Mlejnek
„Máme velmi kvalitní tým, jsme velká organizace, od které se očekávají velké věci. Nikomu to není lhostejné. Řekli jsme si pár věcí, ale nedělal bych z toho závěry. Je to za námi. Jsem rád, že jsme dobře odpověděli a teď záleží na nás, jak budeme hrát dál. Jsme mužstvo plné zkušených hráčů. Někdy keců bývá až moc a povídá se jedno a to samé. Pár kluků řeklo velmi dobré věci, fakt nepříjemných, stačilo jich pár. Nemlelo se zbytečně nic navíc a každý už ví, co chceme a co máme dělat,“ dodal Roman Will.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|14
|9
|2
|1
|2
|45:30
|32
|2
Brno
|16
|9
|0
|2
|5
|43:42
|29
|3
Plzeň
|15
|8
|1
|2
|4
|33:25
|28
|4
Č. Budějovice
|15
|9
|0
|0
|6
|48:34
|27
|5
Pardubice
|16
|7
|2
|1
|6
|46:38
|26
|6
Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|7
Liberec
|16
|8
|0
|1
|7
|37:36
|25
|8
Olomouc
|15
|8
|0
|1
|6
|37:38
|25
|9
K. Vary
|16
|7
|0
|1
|8
|35:39
|22
|10
Sparta
|15
|6
|1
|0
|8
|42:38
|20
|11
Mountfield
|14
|4
|4
|0
|6
|35:34
|20
|12
M. Boleslav
|16
|5
|1
|1
|9
|31:41
|18
|13
Kladno
|16
|4
|1
|3
|8
|33:46
|17
|14
Litvínov
|15
|2
|0
|1
|12
|22:54
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž