Procházka o titulovém duelu, duševním zdraví i vztahu s fanoušky: Prohry nás všechny formují
Nedávná strhující výhra Jiřího Procházku posunula do čela divize a on se tak octl nadosah třetího mače s obávaným šampionem Alexem Pereirou. Ten však lavíruje nad přestupem do vyšší váhové kategorie a českému bijci se tak otevírají další možnosti. O případně uvolněný titul se má utkat buď s Carlosem Ulbergem, nebo s ruským rivalem Magomedem Ankalajevem. Ze Samuraje je však znát, že nejvíc doufá v první variantu. „Kdyby přišla příprava na Pereiru, vše si taky sedne, jak má. S poučením, jakého se mi dostalo, dojdu pro vítězství,“ povídá v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
V Las Vegas ještě vážný a koncentrovaný, v Brně po boji už veselý a plný energie. Jiří Procházka se po zisku cenného skalpu Khalila Rountreeho Jr vymanil z bojového fokusu, aby oslavil nejen výhru, ale také třiatřicáté narozeniny. „Normálně to moc neprožívám, ale dneska cítím ve vzduchu skvělou energii,“ povídal ve skvělé náladě Procházka, když dosedal na židličku k rozhovoru.
Dokážete si ještě narozeniny jak se patří užít?
„Vždycky jsou vzpomínky z dětství v nás nejpevnější, takže ano, dokážu. (usmívá se) Narozeniny ale máme každý den. Pokud to bude naše první myšlenka po ránu, ke které si mysl vycvičíme, narozeninovou radost budeme zažívat opravdu každý den.“
Letos jste plaval v jezeře pod zamrzlou hladinou, cestoval do hor. Před zápasem jsem se vás pak ptal, jaká další dobrodružství plánujete. To jste se chtěl soustředit jen na boj. Prozradíte je teď?
„Úplně naplánované to nemám. Takové výzvy vždy vznikají z ničeho nic. Jednou takovou může být cesta do Tibetu, Himálaje. Možná přitom zdolám nejvyšší vrchol světa. Nabídli mi, abych se jel v lednu podívat na Antarktidu, uvidíme, zda se to povede. A když přejdu od cestování ke zdolávání fyzických hranic, hlavní metou je přivézt titul do České republiky. Chci taky postoupit v osobním životě. Teď se vše vyvíjí dobře, a tak chci dát dohromady nějaký systematický návod na vnitřní mentální nastavení, který bych pak mohl prezentovat veřejnosti.“
Nedávno jste měl krátkou přednášku o duševním zdraví pro sedm tisíc lidí na hokejovém zápase univerzit. Jaké bylo promlouvat k mladým lidem, pro které je duševní zdraví velké téma?
„Dokud jste mladí, hýříte energií, chodíte pozdě spát a tak dále a neuvědomujete si všechny důsledky. Čím dřív se zaměříte třeba na dechové techniky, tím spíš s vámi zůstanou až do konce života a neopustí vás. Kdykoli se budete potřebovat zvědomit, použijete dech. V zápase, ve vesmíru, kdekoliv… Na dechové cvičení se můžete spolehnout vždy. Dech a vnitřní svět máme, na rozdíl od vnějšího světa, vždy pod kontrolou. Když se to naučíte ovládat, máte vyhráno.“
Mluvíte o zvědomění. Jak byste nazval moment ve třetím kole zápasu s Rountreem, kdy jste započal totální ofenzivu?