Rána na hraně a bitka! Brácha se ptal, jestli jsem se zbláznil, řekl Vitouch
Když se na stejném místě potkali naposledy, psaly se moderní dějiny obou klubů. Jen ne písmem, jakým by si domácí přáli. Lup Komety v sedmém jarním semifinále v Praze byl zásadním článkem brněnské cesty za titulem, u Sparty odšpuntoval drsný řez kádrem a posléze i konec kouče Pavla Grosse. Pražané měli co vracet. Skalp úřadujícího mistra 4:1 si užili. „Když jsme na startu hráli u nich, rivalitu jsem hned pocítil. Proto bylo fajn mít je u nás,“ křenil se dvougólový bek Mark Pysyk.
Sparta už zase začíná šlapat. Po výměně trenérské garnitury nezvládla jen premiéru hlavního kouče Jaroslava Nedvěda proti Pardubicím (3:6), hned poté si vyšlápla na formou oplývající Motor (4:2) a v Lize mistrů nedala čichnout francouzským šampionům z Grenoblu (4:0). V neděli si pak poradila i s posledními vládci domácí extraligy.
„Kvalita týmu je daná. Kluci se mi zdají otevřenější, mluvíme o všech věcech, získávají sebedůvěru. To je realita. Víc si věří, mají čistší hlavu,“ všiml si Nedvěd, jak se mužstvo pod jeho stále velmi krátkým velením vyvíjí.
Střídačka žije, emoce stříkají. Nejlépe to proti Kometě odhalil moment ze 45. minuty, kdy oceňovaný bojovník a modrobílý tvrďák Rhett Holland sešrotoval na hraně úderu do hlavy sparťanského obránce Dominika Mašína. K původci tvrdého nárazu okamžitě přispěchal značně útlejší Michal Vitouch, aby bez váhání shodil rukavice a přichystal aspoň částečnou odplatu.
„Moje první bitka v životě,“ pochlubil se teprve dvaadvacetiletý útočník. „Nevěděl jsem, co se stalo, ale viděl jsem, že Máša leží. Chtěl jsem ho pomstít. Vůbec jsem nevěděl, kdo proti mně je. Brácha David se mě ptal, jestli jsem do toho chtěl jít, a jestli jsem se nezbláznil. Kluci to ale určitě ocenili. Až mě překvapili.“
Hbité reakce si všiml i hlavní stratég Nedvěd. „Už to minule ukázal Kuba Krejčík (proti Motoru), když nám někdo zajel do gólmana. Od Hollanda to byl zákrok na hraně, náš hráč skončil se zraněním, nehodlám spekulovat. Michal neudělal nic zákeřného. Šel naznačit, že se umíme postavit jeden za druhého,“ zhodnotil vypjatou chvíli šestapadesátiletý odborník.
Herní úspěch Sparta vystavěla na vyvedené prostřední pasáži, kdy ke třem rychlým gólům potřebovala jen šest minut a sedm sekund. Blýskl se zejména jindy spíše opatrnější zadák Mark Pysyk, který dal v dosavadní sezoně jediný gól. Účet rozšířil nejprve přesilovkovou přízemní střelou, za další dvě minuty rozjásal fanoušky citlivým výjezdem k brance, kde dostal špičkový pas od Michala Špačka.
„Důležité je, aby vám vycházely odrazy. V jiných zápasech máte šance, ale vystřelíte do tyčky. Je dobře, že puky skončily v brance. Abych řekl pravdu, když dám dva góly, je to u mě na jeden zápas až moc. Takže hattrick mi v hlavě ani nelítal,“ zasmál se kanadský sympaťák.
To na druhé straně vládla hodně pochmurná nálada. V pátek Kometa přišla nejen o body s Mladou Boleslaví, ale také o faulujícího obránce Jana Ščotku, jehož disciplinární komise za podkopnutí Filipa Suchého potrestala dvouzápasovou stopkou. Duelu v O2 areně se nezúčastnil a Brno s nedávným navrátilcem Filipem Králem nebylo dostatečně nebezpečné ani v přesilovkách.
Rychlonohý Jakub Flek sice vybojoval na konci druhé třetiny trestné střílení, které nádhernou kličkou do forhendu proměnil Adam Zbořil. Víc ofenzivního vzdoru nicméně Moravané neukázali a na vedoucí Třinec opět ztratili. V dohrávkách navíc Kometu mohou přeskočit Plzeň i Motor.
„Podle dohody jsme hráli jen první třetinu. Dobře jsme bránili, měli jsme dvě šance, ale ve druhé třetině přišel faul a okamžitý trest. Od stavu 0:2 byla Sparta na koni, zbytečně jsme otevřeli hru, chodili do přečíslení. Korekce dávala naději, ale ta zhasla brzo. Chyběla disciplína, nelíbily se mi ani některé věci do obrany,“ lamentoval hostující kouč Kamil Pokorný.
Gulaši o výzvě: Trenéři mysleli, že zajel do gólmana
Z výrazu kapitána Jakuba Fleka u brněnské kabiny šlo vyčíst všechno, jen ne spokojenost. Kometa se po porážce nemohla zbavit pocitu, že k zápasu v hlavním městě nepřistoupila správně. „Chyběl pohyb i agresivita,“ vyjmenovával obránce Michal Gulaši. Se svou partou potřebuje po dvou výsledcích 1:4 v řadě znovu začít od základů, které Kometu zdobily při titulové jízdě i v úvodu aktuální základní části.
Scházela vám na Spartě potřebná energie?
„Z mého pohledu jsme zápas neodehráli vůbec dobře. Nevyšla nám druhá třetina, kdy jsme inkasovali pár branek. Ještě za stavu 1:3 jsme si řekli, že do třetí třetiny chceme nastoupit úplně jinak.“
Jenže vás srazil hlavně pětiminutový trest Dannyho Chludila.
„Zase jsme měli zbytečné fauly, nabídli jsme domácím přesilovky. Bohužel nám zápas nevyšel. Chyběl pohyb, agresivita. Musíme chodit víc do branky, víc střílet.“
Zápas mohla ovlivnit i neúspěšná trenérská výzva po trefě Michala Řepíka na 3:0. Dozvěděl jste se, proč si ji trenéři vzali?
„Upřímně jsem situaci neviděl, nebyl jsem zrovna na ledě. Když ji pak ukazovali na kostce, trenéři si mysleli, že Řepa (Michal Řepík) zajel trošku do gólmana, clonil mu nebo vadil ve výjezdu. Zkusili to, ale bohužel to nevyšlo.“
Čím si vysvětlujete chladný vstup do druhé části?
„Padl jeden gól, hned jsme dostali druhý, padlo to na nás. Máme ale zkušený tým, takže se to nemůže stávat, musíme si podobné věci pohlídat.“
Nakolik vám pomohla branka naděje z trestného střílení v podání Adama Zbořila?
„Bylo dobré, že se podařilo vstřelit gól před koncem druhé třetiny. Věřili jsme tomu, že když dáme v úvodu třetí další, Sparta by se mohla rozklepat. Nepovedlo se, naopak jsme začali být vylučovaní, což byla chyba.“
Potkali jste jinou Spartu než v polovině září, kdy jste ji na vlastním ledě přehráli 2:0?
„Nemyslím si. Sparta hraje pořád stejně. Jestli mají větší nápor… Možná jo, ale za mě je to pořád stejné.“
Co říct k nadějnému brankáři Janu Kavanovi, který statečně čelil 40 ranám?
„Kavy chytil fazónu, hraje parádně. Dává nám v každém zápase šanci vyhrát, což je super. Doufám, že mu forma vydrží co nejdéle. A hlavně ať vydrží zdravý.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|14
|9
|2
|1
|2
|45:30
|32
|2
Brno
|16
|9
|0
|2
|5
|43:42
|29
|3
Plzeň
|15
|8
|1
|2
|4
|33:25
|28
|4
Č. Budějovice
|15
|9
|0
|0
|6
|48:34
|27
|5
Pardubice
|16
|7
|2
|1
|6
|46:38
|26
|6
Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|7
Liberec
|16
|8
|0
|1
|7
|37:36
|25
|8
Olomouc
|15
|8
|0
|1
|6
|37:38
|25
|9
K. Vary
|16
|7
|0
|1
|8
|35:39
|22
|10
Sparta
|15
|6
|1
|0
|8
|42:38
|20
|11
Mountfield
|14
|4
|4
|0
|6
|35:34
|20
|12
M. Boleslav
|16
|5
|1
|1
|9
|31:41
|18
|13
Kladno
|16
|4
|1
|3
|8
|33:46
|17
|14
Litvínov
|15
|2
|0
|1
|12
|22:54
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž