Góly, rány, hity. Pastrňák dře pro tým, ale Boston padá: Je to těžké. Co Marchand?
Před krajanem Pavlem Zachou je opět s přehledem nejproduktivnějším hráčem týmu. David Pastrňák se za sedm zápasů nového ročníku NHL dostal na osm bodů, v noci na pondělí dvakrát prostřelil českého brankáře Utahu Vítka Vaněčka. Jenže Bruins je tažení devětadvacetiletého křídla zatím jen málo platné – po výsledku 2:3 prohráli čtvrtý zápas v řadě, euforie z výtečného vstupu pominula. „Musíme se zase vzchopit,“ nabádal havířovský rodák.
I s povedeným závěrem přípravného období zvládl Boston na začátku října pět vítězství v řadě, tři z nich byla soutěžní. NHL zpozorněla, že má ve svém středu zřejmě celek, který po nedávném vymetání dna tabulky přece jen o něco povyskočí.
Iluze však trvala jen krátce. Od těsného pádu s Tampou Bay 3:4, kdy si David Pastrňák dokonce v netradiční poloze zahrál na brankáře, ještě Bruins neuklohnili ani bod. Naposledy padli na hřišti Utahu, třebaže se o své hlavní ofenzivní eso mohli s klidem opřít. Nikdo další se nicméně do střelecké listiny nezapsal.
„Jsou to těžké výsledky. Znovu jsme měli spousty vyloučení. A týká se to i mě, musíme se faulům vyvarovat. Nemůžete spoléhat na kluky v oslabení a brankáře v každém utkání. Myslím, že naše hra pět na pět je celkově velmi dobrá, bylo tam zlepšení. Ale jinak opravdu složitý výjezd,“ rekapituloval Pastrňák neúspěšné návštěvy ve Vegas, Coloradu a Utahu.
S 22 minutami a deseti sekundami ve hře byl mistr světa z loňského roku znovu nejčastěji využívaným útočníkem Bostonu. Kromě dvou gólových ran vyslal další tři střely, čtyřikrát se srazil se soupeřem. Na dva zisky puků počítal tři ztráty, pro mužstvo se každopádně rozdal. Výkonem proti Mammoth se znovu přiblížil jubilejnímu 400. zásahu v základní části, aktuálně Pastrňákovi k metě schází pět tref.
„Je náročné góly komentovat po takových zápasech. Radši bych bral vítězství,“ prokázal Čech týmového ducha i v rozhovoru se zámořskými novináři. „Možná je to hezké, ale nikdy vás góly neuspokojí, pokud prohrajete. Musíme se vzchopit, protože nás teď čekají důležité zápasy před vlastními fanoušky.“
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Jack Eichel
Vegas
|5
|10
|15
|6
|4
|2.
|Mark Stone
Vegas
|2
|11
|13
|6
|2
|3.
|Dylan Larkin
Detroit
|5
|6
|11
|6
|9
|4.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|6
|4
|10
|6
|10
|5.
|Martin Nečas
Colorado
|4
|6
|10
|6
|10
|6.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|6
|3
|9
|5
|4
|7.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|4
|5
|9
|6
|-6
|8.
|Matt Boldy
Minnesota
|4
|5
|9
|6
|-3
|9.
|Jevgenij Malkin
Pittsburgh
|3
|6
|9
|6
|1
|10.
|Tom Wilson
Washington
|3
|6
|9
|6
|1
Bruins se v rychlém sledu chystají na Floridu, Anaheim i Colorado. Hlavně duel s Panthers coby obhájci Stanley Cupu bude pro domácí atraktivní, do přístavního města se totiž chystá někdejší kapitán Bostonu Brad Marchand. Tentokrát však jako soupeř. Pastrňák vyhlíží ještě nedávného kolegu s velkým nadšením.
„Už jsem nad tím hodně přemýšlel, bude to zvláštní. Hrál za Boston dlouho, takže půjde o mimořádnou věc. Pro něj je to zároveň složité. My se ovšem musíme starat o jiné věci, i když ho samozřejmě rádi uvidíme. Určitě si zase otevře pusu, bude zábava,“ zasmál se havířovský rodák s jistou nominací na únorové olympijské hry v Itálii.
Pro ZOH bude reprezentační trenérský štáb vybírat i gólmany, přestože Lukáš Dostál z Anaheimu se také vecpal mezi vyvolenou a s předstihem zvolenou šestici borců. Mezi další kandidáty určitě spadá Karel Vejmelka z Utahu, jehož však proti Bostonu výtečně zastoupil jiný krajan Vítek Vaněček. Majitel posledního Stanley Cupu při svém druhém startu za Mammoth obstál, když pokryl 24 střel a uhájil premiérové vítězství v nových barvách.
Pastrňák Vaněčka překonal nejprve z přesilové hry, to si maskovaný muž ještě na kotouč sáhl. Menší nárok měl při pozdějším přečíslení dva na jednoho, které obávaný snajpr výtečně vyřešil ve spolupráci s Maratem Chusnutdinovem. Přesto se k Vaněčkovi snesla chvála, jelikož po obratu další komplikace nepřipustil.
„Byl opravdu výborný v klíčových okamžicích duelu. Je pro něj jenom dobře, že získal tak velké vítězství v domácím prostředí,“ prohodil hlavní trenér Utahu André Tourigny.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|3
|2
|1
|0
|0
|15:7
|6
|2
Boston
|4
|2
|1
|0
|1
|13:9
|6
|3
Montreal
|4
|2
|1
|0
|1
|15:12
|6
|3
Florida
|4
|3
|0
|0
|1
|13:10
|6
|5
Washington
|4
|2
|1
|0
|1
|9:7
|6
|6
Rangers
|5
|2
|0
|0
|3
|10:7
|4
|7
Toronto
|4
|2
|0
|0
|2
|17:15
|4
|8
Devils
|3
|2
|0
|0
|1
|11:11
|4
|8
Detroit
|3
|2
|0
|0
|1
|10:10
|4
|10
Pittsburgh
|4
|2
|0
|0
|2
|11:13
|4
|11
Flyers
|3
|1
|0
|1
|1
|9:8
|3
|12
Tampa
|4
|1
|0
|1
|2
|13:16
|3
|13
Columbus
|3
|1
|0
|0
|2
|10:9
|2
|14
Ottawa
|3
|1
|0
|0
|2
|8:14
|2
|15
Islanders
|3
|0
|0
|0
|3
|7:13
|0
|16
Buffalo
|3
|0
|0
|0
|3
|2:10
|0
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|7
|2
Dallas
|3
|2
|1
|0
|0
|15:10
|6
|3
Vegas
|4
|1
|1
|2
|0
|14:13
|6
|4
Edmonton
|3
|2
|0
|1
|0
|8:5
|5
|5
Seattle Kraken
|3
|1
|1
|1
|0
|9:7
|5
|6
Nashville
|4
|2
|0
|1
|1
|12:12
|5
|7
Winnipeg
|3
|2
|0
|0
|1
|12:9
|4
|8
Minnesota
|4
|1
|1
|0
|2
|15:15
|4
|8
St. Louis
|3
|2
|0
|0
|1
|9:9
|4
|8
Anaheim
|3
|1
|1
|0
|1
|12:12
|4
|11
Chicago
|4
|1
|0
|1
|2
|10:11
|3
|12
Kings
|4
|0
|1
|1
|2
|12:16
|3
|13
Vancouver
|3
|1
|0
|0
|2
|8:9
|2
|14
Utah
|3
|0
|1
|0
|2
|5:7
|2
|15
San Jose
|3
|0
|0
|2
|1
|10:16
|2
|16
Calgary
|4
|0
|1
|0
|3
|9:16
|2