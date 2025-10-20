Předplatné

Góly, rány, hity. Pastrňák dře pro tým, ale Boston padá: Je to těžké. Co Marchand?

David Pastrňák se raduje ze své trefy
David Pastrňák se raduje ze své trefyZdroj: ČTK / AP / Melissa Majchrzak
Vítek Vaněček v akci proti Bostonu
Patrik Czepiec
NHL
Před krajanem Pavlem Zachou je opět s přehledem nejproduktivnějším hráčem týmu. David Pastrňák se za sedm zápasů nového ročníku NHL dostal na osm bodů, v noci na pondělí dvakrát prostřelil českého brankáře Utahu Vítka Vaněčka. Jenže Bruins je tažení devětadvacetiletého křídla zatím jen málo platné – po výsledku 2:3 prohráli čtvrtý zápas v řadě, euforie z výtečného vstupu pominula. „Musíme se zase vzchopit,“ nabádal havířovský rodák.

I s povedeným závěrem přípravného období zvládl Boston na začátku října pět vítězství v řadě, tři z nich byla soutěžní. NHL zpozorněla, že má ve svém středu zřejmě celek, který po nedávném vymetání dna tabulky přece jen o něco povyskočí.

Iluze však trvala jen krátce. Od těsného pádu s Tampou Bay 3:4, kdy si David Pastrňák dokonce v netradiční poloze zahrál na brankáře, ještě Bruins neuklohnili ani bod. Naposledy padli na hřišti Utahu, třebaže se o své hlavní ofenzivní eso mohli s klidem opřít. Nikdo další se nicméně do střelecké listiny nezapsal.

„Jsou to těžké výsledky. Znovu jsme měli spousty vyloučení. A týká se to i mě, musíme se faulům vyvarovat. Nemůžete spoléhat na kluky v oslabení a brankáře v každém utkání. Myslím, že naše hra pět na pět je celkově velmi dobrá, bylo tam zlepšení. Ale jinak opravdu složitý výjezd,“ rekapituloval Pastrňák neúspěšné návštěvy ve Vegas, Coloradu a Utahu.

S 22 minutami a deseti sekundami ve hře byl mistr světa z loňského roku znovu nejčastěji využívaným útočníkem Bostonu. Kromě dvou gólových ran vyslal další tři střely, čtyřikrát se srazil se soupeřem. Na dva zisky puků počítal tři ztráty, pro mužstvo se každopádně rozdal. Výkonem proti Mammoth se znovu přiblížil jubilejnímu 400. zásahu v základní části, aktuálně Pastrňákovi k metě schází pět tref.

„Je náročné góly komentovat po takových zápasech. Radši bych bral vítězství,“ prokázal Čech týmového ducha i v rozhovoru se zámořskými novináři. „Možná je to hezké, ale nikdy vás góly neuspokojí, pokud prohrajete. Musíme se vzchopit, protože nás teď čekají důležité zápasy před vlastními fanoušky.“

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Jack EichelVegas5101564
2.Mark StoneVegas2111362
3.Dylan LarkinDetroit561169
4.Nathan MacKinnonColorado6410610
5.Martin NečasColorado4610610
6.Mark ScheifeleWinnipeg63954
7.Kirill KaprizovMinnesota4596-6
8.Matt BoldyMinnesota4596-3
9.Jevgenij MalkinPittsburgh36961
10.Tom WilsonWashington36961

Bruins se v rychlém sledu chystají na Floridu, Anaheim i Colorado. Hlavně duel s Panthers coby obhájci Stanley Cupu bude pro domácí atraktivní, do přístavního města se totiž chystá někdejší kapitán Bostonu Brad Marchand. Tentokrát však jako soupeř. Pastrňák vyhlíží ještě nedávného kolegu s velkým nadšením.

„Už jsem nad tím hodně přemýšlel, bude to zvláštní. Hrál za Boston dlouho, takže půjde o mimořádnou věc. Pro něj je to zároveň složité. My se ovšem musíme starat o jiné věci, i když ho samozřejmě rádi uvidíme. Určitě si zase otevře pusu, bude zábava,“ zasmál se havířovský rodák s jistou nominací na únorové olympijské hry v Itálii.

Pro ZOH bude reprezentační trenérský štáb vybírat i gólmany, přestože Lukáš Dostál z Anaheimu se také vecpal mezi vyvolenou a s předstihem zvolenou šestici borců. Mezi další kandidáty určitě spadá Karel Vejmelka z Utahu, jehož však proti Bostonu výtečně zastoupil jiný krajan Vítek Vaněček. Majitel posledního Stanley Cupu při svém druhém startu za Mammoth obstál, když pokryl 24 střel a uhájil premiérové vítězství v nových barvách.

Pastrňák Vaněčka překonal nejprve z přesilové hry, to si maskovaný muž ještě na kotouč sáhl. Menší nárok měl při pozdějším přečíslení dva na jednoho, které obávaný snajpr výtečně vyřešil ve spolupráci s Maratem Chusnutdinovem. Přesto se k Vaněčkovi snesla chvála, jelikož po obratu další komplikace nepřipustil.

„Byl opravdu výborný v klíčových okamžicích duelu. Je pro něj jenom dobře, že získal tak velké vítězství v domácím prostředí,“ prohodil hlavní trenér Utahu André Tourigny.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina3210015:76
2Boston4210113:96
3Montreal4210115:126
3Florida4300113:106
5Washington421019:76
6Rangers5200310:74
7Toronto4200217:154
8Devils3200111:114
8Detroit3200110:104
10Pittsburgh4200211:134
11Flyers310119:83
12Tampa4101213:163
13Columbus3100210:92
14Ottawa310028:142
15Islanders300037:130
16Buffalo300032:100
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4301013:87
    2Dallas3210015:106
    3Vegas4112014:136
    4Edmonton320108:55
    5Seattle Kraken311109:75
    6Nashville4201112:125
    7Winnipeg3200112:94
    8Minnesota4110215:154
    8St. Louis320019:94
    8Anaheim3110112:124
    11Chicago4101210:113
    12Kings4011212:163
    13Vancouver310028:92
    14Utah301025:72
    15San Jose3002110:162
    16Calgary401039:162

