Faksa odvrátil vyřazení dvěma asistencemi. St. Louis s přehledem vybojovalo proti Jets sedmý duel

Faksa si připsal obě asistence během čtyřgólové smršti. U druhé trefy St. Louis přistrčil puk na útočné modré čáře do pásma, kde kotouč převzal Philip Broberg a po jeho přihrávce zpoza branky se prosadil Nathan Walker. Během následujících 126 sekund zvýšili Brayden Schenn a Cam Fowler. Povedenou pasáž uzavřela Faksova akce. Český útočník po nepřesné rozehrávce Winnipegu získal puk v útočném pásmu u levého mantinelu a přihrál jej Alexeji Toropčenkovi, který skóroval z mezikruží.

„Projevili jsme odhodlání chodit před branku a puky tam dotlačit. První góly vyplynuly z výborných clon, v tom Faksova lajna dominovala. Využili jsme i rychlost a fyzičku,“ popsal klíčové faktory výhry trenér St. Louis Jim Montgomery.

Faksa, který vede čtvrtý útok St. Louis, zaznamenal v utkání tři kladné body za účast na ledě při vstřelené a inkasované brance. V sérii už přihrál na čtyři góly a v produktivitě českých hráčů letošního play off NHL je třetí za Tomášem Hertlem (3+2) a Martinem Nečasem (1+4).

St. Louis vedl od sedmé minuty trefou Broberga, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Winnipeg vstřelil obě branky v přesilových hrách z dorážek. Cole Perfetti vyrovnal ve 26. minutě na 1:1 a Nino Niederreiter stanovil konečný výsledek v čase 48:54. Jets skórovali ještě i v úvodu prostřední třetiny, ale gól neplatil po trenérské výzvě kvůli ofsajdu.

Kouč Jets: Hráli jsme dobře, pak jsme se sesypali

„Opakovalo se, co se stalo ve čtvrtém zápase. Jako přes kopírák. Hráli jsme opravdu dobře 30, 33 minut a pak jsme se sesypali,“ konstatoval trenér Winnipegu Scott Arniel. „Špatně jsme střídali, špatně jsme pokrývali hráče. Při jednom gólu jsme měli tři hráče za brankovou čarou. Střílíme se do vlastní nohy,“ upřesnil.

Dosud v sérii vítězí jen domácí týmy a gólman Winnipegu Connor Hellebuyck nedochytal na ledě St. Louis ani jeden zápas. V šestém duelu střídal po druhé třetině, když pustil pět branek z 23 střel.

„Nebylo to o Connorovi. Tým se před ním zhroutil,“ bránil kouč Arniel svého brankáře. „Víme, že je to špičkový gólman. Musíme mu znepříjemnit život, jak nejvíc to jde. Snažíme se vytvářet chaos, z čehož vyplývaly šance a góly. Doma nám to vycházelo, teď je potřeba to zopakovat i ve Winnipegu,“ uvedl Fowler, který vede s deseti body (2+8) produktivitu obránců. Rozhodující zápas se hraje v neděli.

Výsledek play off NHL:

Západní konference - 6. zápas:

St. Louis - Winnipeg 5:2 (1:0, 4:1, 0:1)

Branky: 7. Broberg, 32. Walker (Faksa), 33. B. Schenn, 34. Fowler, 37. Toropčenko (Faksa) - 26. Perfetti, 49. Niederreiter. Střely na branku: 27:23. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Broberg, 2. Toropčenko, 3. Fowler (všichni St. Louis). Stav série: 3:3.