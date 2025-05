Nečas si dvěma body vynutil Game 7, Hertl míří dál. Toronto i Edmonton rovněž postupují

Vstoupit do diskuse (

Útočník Martin Nečas v prvním kole play off NHL gólem a asistencí pomohl Coloradu k výhře nad Dallasem 7:4 a výrazně tak přispěl k tomu, aby se série protáhla do rozhodujícího sedmého zápasu. Postup do konferenčního semifinále slaví Tomáš Hertl s Vegas. Toronto i Edmonton přes své soky rovněž postupují do druhého kola.

Colorado do šestého zápasu série s Dallasem vstoupilo výborně. V 19. minutě po Nečasově asistenci poslal domácí do vedení 2:0 Artturi Lehkonen, Dallas ale během úvodních čtyř minut druhé třetiny srovnal na 2:2 a do té doby jednoznačně se vyvíjející zápas zdramatizoval.

Necelou minutu po vyrovnávací brance ale přišla Nečasova chvíle. Český forvard si nikým nehlídaný najel na zadní tyč a uklidil za gólmana Jakea Oettingera skvělou přihrávku obránce Calea Makara.

Nečas dal první gól v aktuálních vyřazovacích bojích a podruhé za sebou nasbíral v jednom zápase dva body. Vylepšil tak svou bilanci v play off na gól a čtyři asistence.

Nečasův gól Dallas neodradil

Ani Nečasův gól ale Dallas nezlomil. Stars ve druhé třetině dominovali a dalšími dvěma góly otočili zápas na svou stranu. V závěrečné dvacetiminutovce ale opět převzali otěže zápasu domácí a čtyřmi góly otočili na konečných 7:4.

Na všech brankách hostujícího týmu se podílel Mikko Rantanen (1+3), kterého Colorado koncem ledna vyměnilo za Nečase. Se čtyřmi body za dva góly a dvě asistence zakončil zápas také Rantanenův krajan a spoluhráč z prvního útoku Dallasu Roope Hintz.

Vegas slaví postup po výhře 3:2 v Minnesotě. Golden Knights rozdělili své branky do všech tří třetin a po roční pauze slaví postup do druhého kola play off. Klíčovou čtvrtou výhru řídili Jack Eichel a Mark Stone, kteří zápas zakončili s bilancí 1+1. Hertl podruhé za sebou vyšel bodově naprázdno.

V konferenčním semifinále Vegas vyzvou Edmonton. Oilers se do druhého kola dostali i přes to, že v sérii s Los Angeles prohráli první dva zápasy. Na domácím ledě ale Oilers naskočili na vítěznou vlnu a v šestém zápas obrat završili výhrou 6:4.

Toronto ukončilo svou sérii s Ottawou a má volnou cestu do druhého kola vyřazovacích bojů.

Výsledky 1. kola play off NHL:

Východní konference:

Ottawa - Toronto 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Branky: 28. B. Tkachuk, 53. Perron - 21. a 60. W. Nylander, 19. Matthews, 55. Pacioretty. Střely na branku: 23:23. Diváci: 19.007. Hvězdy zápasu: 1. W. Nylander, 2. Pacioretty (oba Toronto), 3. Chabot (Ottawa). Konečný stav série: 2:4.

Západní konference:

Colorado - Dallas, 7:4 (2:0, 1:4, 4:0)

Branky: 7. a 47. Ničuškin, 19. Lehkonen (Nečas), 25. Nečas, 50. MacKinnon, 59. Manson, 60. Makar - 22. a 28. Hintz, 24. Granlund, 28. Hintz, 39. Rantanen. Střely na branku: 48:26. Diváci: 18.009. Hvězdy zápasu:1. Nečas (Colorado), 2. Hintz (Dallas), 3. Ničuškin (Colorado). Stav série: 3:3.

Minnesota - Vegas 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Branky: 20. a 57. Hartman - 4. Theodore, 37. Eichel, 57. Stone. Střely na branku: 31:23. Diváci: 19.047. Hvězdy zápasu: 1. Stone (Vegas), 2. Hartman (Minnesota), 3. Hill (Vegas). Konečný stav série: 2:4.

Edmonton - Los Angeles 6:4 (3:2, 2:1, 1:1)

Branky: 4. Henrique, 6. Nugent-Hopkins, 13. Hyman, 35. Nurse, 37. Frederic, 60. C. Brown - 2. Byfield, 4. Clarke, 39. Spence, 60. Kopitar. Střely na branku: 29:26. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Hyman, 2. Nurse (oba Edmonton), 3. Doughty (Los Angeles). Konečný stav série: 4:2.