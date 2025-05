Největší hvězdy MS a co o nich možná nevíte: kanadské ikony i nejmenší brankář NHL

Německo

obránce / Detroit / 24 let

BILANCE V SEZONĚ: 82 zápasů / 46 bodů (8+38)

Byl to on, kdo se stal hlavním spouštěčem procesu, na jehož konci v průběhu předminulé sezony odešel obránce Filip Hronek z týmu Red Wings do Vancouveru. Bývalí kolegové se nyní potkají v rámci skupiny B v Dánsku. Seider přicestuje jako hráč, který dosud nebyl schopný zopakovat fenomenální vstupní ročník do NHL, kdy dosáhl na 50 bodů. Možná i proto Detroitu o kus unikla účast v play off. Vysoký a přitom pohyblivý obránce si chce spravit chuť v německých barvách. Když byl v sestavě předloni naposledy, západní sousedé došli senzačně až do finále a brali stříbrné medaile. V prodloužení semifinále skolili USA, pak ovšem nestačili na Kanadu.

CO O NĚM MOŽNÁ NEVÍTE?

Osmkrát slavil medaili. Na dva tituly s juniory Mannheimu navázal po přesunu mezi muže v elitní soutěži. Německou reprezentaci U18 a U20 tahal do nejvyšší divize, proto měl postupně stříbro, bronz i zlato. Druhou příčku získal taky s Rögle ve Švédsku a na dospělém MS.