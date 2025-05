Dallas - Winnipeg 3:1. Granlund sestřelil Jets hattrickem, Stars krok od postupu

Jdou do trháku. Hokejisté Dallasu ve čtvrtém zápase série play off NHL s Winnipegem vyhráli 3:1 a od postupu do dalšího kola už je dělí jediná výhra. Byť si rozjetý finský útočník Mikko Rantanen připsal asistenci, díky které vede bodování vyřazovací části s 19 body, tentokrát řádil jiný jeho krajan. O všechny tři góly Stars se totiž postaral Mikael Granlund. Hattrick zkompletoval hlavně díky dvěma využitým přesilovkám.