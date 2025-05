Mají mocnou zbraň, kterou hodlají opět použít. Hokejisté Dallasu s útočníkem Mikko Rantanenem pokračují v souboji s Winnipegem o postup do dalšího kola play off NHL. Díky třem bodům finského uragána, který je momentálně neproduktivnějším hráčem vyřazovací části, se dostali do vedení. Nyní se Start doma chtějí ještě více přiblížit postupu. Uspějí? ONLINE přenos utkání sledujte na iSportu.