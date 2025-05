Průšvih pro nejlepší tým NHL, hrdina totálně propadá: Zlomené srdce, je to frustrující

Vstoupit do diskuse (

Základní částí proskotačili s velkou pompou, se ziskem 116 bodů kralovali. Jets z Winnipegu letos k zisku Prezidentské trofeje hodně tlačil titán v masce Connor Hellebuyck. Trápil soupeře, mezi gólmany dominoval s průměrem dvou obdržených branek na zápas či osmi čistými konty. Právem se říká, že má být prvním brankářem po Careym Priceovi, který si dojde pro Hart Trophy, oceňující nejužitečnějšího hráče ligy. Jenže v play off zatím Kanaďan hoří! A s ním ve druhém kole celý tým.

Jsou to dva světy. Jakoby běloskvoucí přilbu s modrými motivy nasadil před začátkem tahanice o Stanley Cup na hlavu úplně jiný člověk.

Hellebuyck v noci na středu prohrál i pátý z pěti dosavadních utkání vyřazovací fáze, které absolvoval na hřištích soupeřů. Venku se mu zle nedaří, ale ani souhrnné hodnoty neoslní. Tentokrát při prvním inkasu proti Dallasu propustil dalekonosnou střelu Mikaela Granlunda, Fin ho pak pokořil ještě dvakrát a uzavřel hattrick. Při přečíslení ve druhé části nezvykle procpal puk do sítě kolem přední tyčky, následně se brilantně trefil v přesilovce.

Zřejmě i skvostnou ránu z početní převahy by ovšem Hellebuyck v nejzářivější formě lapil. „Pořád se snažím dělat maximum, ale někdy zůstane jen zlomené srdce,“ uznává nejlepší brankář předchozího průběhu sezony. „Kolikrát stačí malá změna, jeden lepší odraz, aby se věci začaly otáčet naším směrem,“ myslí si.

NEJ tým základní části musí zabrat, čelí vyřazení

Winnipeg s osudem musí nutně zatřást, po dalším laciném pádu prohrává v sérii druhého kola proti Stars už 1:3 a ocitá se na hraně vyřazení. V brance s mužem, který v řádu několika týdnů poztrácel dlouhé měsíce budovanou jistotu.

„Samozřejmě si myslím, že by vzal nejradši zpátky hned první gól. Střela tahem, prošla mu,“ vytáhl nejhorší středeční moment svého svěřence hlavní kouč Jets Scott Arniel, zároveň však potvrdil, že navzdory četným klopýtnutím jedničce nadále věří. „My ho musíme akorát podpořit, udělá svoji práci. Taky by mu pomohlo vedení v zápase, aby nás museli nahánět.“

I tahle nelichotivá bilance z pohledu kanadského klubu jde však z velké části za Hellebuyckem. V dosavadních jedenácti partiích bojů o Stanley Cup hned čtyřikrát nestačil na první ránu soupeře. O jeho osudu se spekulovalo už po nečekaně vyrovnané sadě úvodního kola se St. Louis, kde rozhodl až sedmý duel. Právě na jeho startu kanadský reprezentant dvakrát rychle chyboval, ale spoluhráče nakonec při obratu přece jen podržel.

Rozhovor pokračuje pod infografikou.

„Každá porážka je samozřejmě frustrující. Je to tak, že se vždycky dívám na další utkání, aby to všechno ostatní zůstalo za mnou,“ nechal Hellebuyck nahlédnout do vlastní hlavy.

Obrat se mu zatím příliš nedaří. Ve venkovních partiích vykazuje slaboučkou úspěšnost 79,3 %, neslučitelnou s kvalitním výkonem a hlavně výsledkem. Faktem je, že v předchozích dvou vydáních play off bývalý parťák současného brankářského kouče české reprezentace Ondřeje Pavelce nikdy moc neobstál. Současné trápení přesto vybočuje.

K tomu má Hellebuyck velmi silnou oponenturu v osobně Jakea Oettingera. Stále teprve šestadvacetiletá opora Stars oplývá mnohem větší jistotou, ve čtvrtém duelu série Američan s přezdívkou Otter (vydra) odrazil tři velké gólové příležitosti. Taky proto zněl několikrát z hlediště pro Winnipeg dosti kousavý pokřik: „Otter je lepší!“