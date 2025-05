Parádní otočka, Stars nasypali pět gólů za třetinu! Hořká pilulka, naříkají v Edmontonu

Týmy Dallasu a Edmontonu změřily síly v konferenčním finále i před rokem. Tehdy se v úvodní bitvě radovali Oilers, kteří rozhodli až ve druhém prodloužení. Následně sice Dallas sérii dvěma výhrami otočil, poslední tři slova si však vzalo kanadské mužstvo. Po osmnácti letech postoupilo do finále, v němž po sedmi zápasech padlo s Floridou.

Čtyřicet minut se zdálo, že McDavidova parta znovu zapíše první a nesmírně důležitý krok. Když ve 27. a 28. minutě udeřili Ryan Nugent-Hopkins s Evanem Bouchardem, Oilers vedli už 3:1. Vytvářeli si šance a postupně zvyšovali střeleckou aktivitu. Prostě téměř dokonalý výkon. Nikdo však nemohl tušit, co nastane poté…

Velký obrat se začal rodit minutu před druhou sirénou, kdy Kulak hákoval Marchmenta. Nabídnutou přesilovku Dallas zkraje třetí periody využil, od modré se trefil Miro Heiskanen. „Najednou nám to přineslo trochu života. Řeknete si, že jste zpátky ve hře a jdete dál,“ popisoval dallaský Matt Duchene.

Za katr záhy zamířil i Corey Perry a domácí znovu vycenili zuby. Tentokrát vymetl pavučinku Mikael Granlund. Edmontonská nedisciplinovanost nebrala konce, Kaneovo vyloučení potrestal Duchene. Oilers byli rázem na kolenou, během pěti a půl minut přišli o pracně vybudovaný náskok.

Skinner: Tohle si nemůžeme dovolit

„Na nějaký čas jsme ztratili ostražitost a dostali jsme se do problémů,“ štvalo Stuarta Skinnera. „Uklouzli jsme, najednou jsme to neměli pod kontrolou a kouslo nás to. Je to hodně hořká pilulka, tohle si prostě nemůžeme dovolit, obzvlášť v play off,“ nechápal brankář.

V závěru třetí třetiny přidal Dallas dvě pojistky, první bod v sérii tak zůstal v Texasu. Oproti předchozím dvěma konferenčním finále příjemná změna, Stars totiž i v roce 2023 proti Vegas poprvé prohráli.

„Je fajn být tři roky takhle daleko, ale ve čtyřech nebo pěti to asi nezopakuješ, že?“ tázal se útočník Tyler Seguin. „Proto jsme si řekli, že okamžitě musíme najít způsoby, jak to otočit. Nemohli jsme si říct, že se pokusíme odpovědět v dalším zápase. Prostě jsme chtěli hned.“

V podobně těžké situaci byl Dallas i v sedmém zápase série prvního kola play off s Coloradem. Ve 41. minutě prohrával 0:2, poté však díky Rantanenově hattricku utekl hrobníkovi z lopaty.

„V týmu máme klid, vždy tomu tak bylo. Poznal jsem to už během několika posledních let a vlastně ani nevím, kdy to pořádně začalo. Věříme v nás. Nikdy si nemyslíme, že je něco ztraceno,“ líčil Seguin.

Naopak Edmonton kouše zklamání, z něhož se musí okamžitě oklepat. Série totiž v noci na sobotu pokračuje. „Když jsme šli do prvního zápasu, věděli jsme, že speciální týmy mohou být rozhodující. Dostali jsme tři góly v oslabení a udělali jsme několik kroků dozadu. Příště to musí být jiné,“ apeloval kouč Oilers Kris Knoblauch.