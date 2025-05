Kdo hlídá záda McDavidovi? Levný gólman si získal legendy, i když umí bouchnout

Vstoupit do diskuse (

Vpředu to šlapalo vždycky, žádný problém. Hokejisté Edmontonu byli schopní soupeři nasázet klidně pět gólů. Jenže co z toho, když pak prohráli 5:6? Aby bojoval o Stanley Cup, musel za složitých vstupních podmínek ukázat na kvalitního brankáře. Levného, přitom výkonného, schopného zvládnout tlak vyřazovací fáze. Pekelně vzácná kombinace. Nejvíc se jí přiblížil Stuart Skinner, aktuální strážce klece Oilers, kteří vedou ve finále Východní konference nad Dallasem už 3:1 na zápasy.

Je to příběh hodný Jekylla a Hydea. Když se Skinnerovi v brance daří, máte chuť vstávat ze sedačky a tleskat s rukama nad hlavou. Při pěti úspěších v probíhajícím play off prostor tří tyček uzamknul, inkasoval jen dva góly, vyčapal tři čistá konta. Ale pak je tu jeho druhá tvář. Výrazně horší.

Při třech dosavadních porážkách zaznamenal loňský účastník finále mizivou úspěšnost zákroků 81,7 %. Horší neměl v prohraných zápasech ani v uplynulých týdnech často proklínaný startér Winnipegu Connor Hellebuyck, jehož představení v tahanici o stříbřitý pohár se dají považovat za výbuch.

Ve Skinnerově případě zkrátka musíte počítat s poloprázdným adventním kalendářem. Občas sáhnete pro bonbon, jindy do vybrakovaného místa. „Vypadá to vlastně podobně jako v minulém roce. Taky měl hodně složité zápasy, ale ukázal odolnost a vzmohl se. Zdá se, že se mu opět daří ustálit situaci,“ pronesl pro The Athletic na adresu současné jedničky Oilers bývalý vynikající brankář a držitel Vezina Trophy Grant Fuhr.

Probudil v sobě bestii

Jeho popis sedí dokonale. Už v předchozím play off, kdy Edmonton došel až do sedmého finálového měření, v němž těsně nestačil na Floridu, čelil Skinner zpočátku ostré kritice, několikrát předčasně střídal. Jak ovšem zápasy postupovaly a jejich důležitost se zvyšovala, dokázal v sobě probudit ničivou bestii. Rázem na ledě dominoval.

Totéž ukazuje letos, v předchozích třech utkáních si proti němu ofenzivně našlapaný Dallas ani neškrtl. Ve čtvrté partii série měli Stars souvislý tlak, v útočném pásmu trávili daleko více času než soupeř z Kanady. Jenže na konci téměř všech střeleckých pokusů byl zákrok šestadvacetiletého gólmana. Prosadil se jen Jason Robertson, ani ten však neměl po porážce 1:4 klidné spaní, neboť při objetí branky mohl duel ve třetí třetině vyrovnat a negativní vývoj zvrátit. Skinner byl znovu proti.

„Osobně jsem byl v úžasu z toho, jak dokážou lidé kritizovat brankáře, který dostal tým do konferenčního finále,“ diví se skeptickému pohledu na mladíka s pěstěným knírem další legenda maskovaného světa Martin Brodeur. „Je to obrovský úspěch, ve hře zůstávají už jen čtyři chlapi. Při výhrách je Skinner skvělý, o ty jde gólmanům ve vyřazovací části především.“

Edmonton je na dobré cestě k tomu překonat čekání kanadských klubů na Stanley Cup, které trvá 32 let. Poprvé by si na něj logicky sáhla také hvězdná dvojice z útoku Connor McDavid a Leon Draisaitl. Zejména kvůli ní je platový strop Oilers hodně našponovaný, Skinner jistí věhlasnější kolegy s gáží 2,6 milionu dolarů, která dokonce i mezi obecně podhodnocenými brankáři patří k průměru.

Nejpravděpodobnější variantou je repete loňského vyvrcholení s Floridou. Ta může rozhodnout o svém postupu přes Carolinu už v noci na středu. Pokud by svůj výšlap do finále dotáhli Panthers i Oilers, NHL zažije první odvetu v nejsledovanější fázi soutěže od roku 2009, kdy se dvakrát v řadě střetl Pittsburgh s Detroitem.