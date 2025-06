Nosek, nejdůležitější rafan Floridy. Expert chválí: Deset let v NHL, kdo z Čechů to má?

Veřejnost naposledy výrazně zaslechla jméno Tomáše Noska před rokem, kdy expardubický univerzál vyrazil zabojovat o místenku na šampionát v Praze. Šlo o rychlý proces, na generálce v Brně dostal jeden duel a zavřela se voda. Hráč to nenesl nejlíp, kouče Radima Rulíka pak otrávily otázky novinářů na téma Nosek a jediná zápasová šance. Případ vyprchal, o to víc po zlatém zisku. Dnes už na něj dotyčný hráč nemyslí, má úplně jiné starosti. Zatraceně příjemné.

Pro spoustu českých fanoušků se Nosek ocitl úplně mimo radar a stále není brán zcela vážně, nedostává se mu zaslouženého kreditu. Přitom cesta pardubického rodáka je pozoruhodná. V NHL kroutí už desátou sezonu v řadě, svou misi zahájil na podzim 2014 poté, co se dohodl s Detroitem. V organizaci Red Wings se, stejně jako zástupy jeho předchůdců, rozkoukával na farmě v Grand Rapids a pouhých sedmnáct startů nahoře během tří sezon přesvědčilo štáb Vegas, aby si poctivého útočníka, co se neštítí černé práce a přitom umí udeřit, vzal k sobě.

V ročníku 2017/18 z toho rezultovalo finále Stanley Cupu, v němž pouštní klub narazil s Washingtonem. Po čtyřech výborných sezonách se vydal za českou enklávou do Bostonu, následovala štace v New Jersey, kvůli zranění asi nejmíň povedená ze všech. Loni Nosek podepsal s floridskými šampiony roční kontrakt a dnes je s týmem obhájců znovu na prahu ultimátního boje.

Kdybyste Noskovi před dekádou let řekli, že NHL z něj vytvoří bránícího psa, asi by vám neskočil kolem krku. Časem však pochopil, kde je jeho místo a naučil se předávat týmu ze sebe to nejlepší. Deptat hvězdy soupeře, dýchat jim na krk, bránit při oslabení. Být otravný, a když je šance, zaútočit.

Nosek je nyní součástí čtvrté formace s křídly Greerem a Gadjovichem, z pozice centra se však dostane na dvanáct minut hry, což je pádný důkaz, že na něj kouč Panthers Paul Maurice nakládá důležité úkoly a nedává jej na led jen proto, aby si horní lajny odpočinuly.

V předchozí sérii s Torontem známý stratég celou trojici nasadil do třetí partie a od té doby zůstává v line-upu. „Jakmile se dostali do hry, vytvořili mezi sebou chemii, vlastní formaci, jsou jakýmsi týmem v týmu. Na střídačce spolu byli ihned komunikativní, vedli si úspěšně i proti hvězdám soupeře. Jejich hokej je hodně fyzický, ale stihnou se u něj i bavit,“ líbí se Mauricemu.

Dost z toho má na svědomí právě Nosek, v jádru chytrý a kreativní hráč. Ale protože v NHL jsou po dovednostní stránce ještě výraznější hráči, postupem času se mu vyprofilovala role defenzivního centra.

Přijal ji, proto zůstává v elitní světové lize.

Poctiví hráči jsou potřeba

Kdyby toužil po ofenzivnějších manévrech, mohl odejít do Evropy. Na sever nebo do extraligy, čekají na něj v Pardubicích.

Ne, zůstává mezi největšími esy. „Nosíno je v mých očích tichý a důležitý pracant, který si během let v NHL osvojil svou roli. Skoro nikde se o něm nepíše a podívejte, najednou je na deseti sezonách, to je super vizitka! Kdo to může říct? Z poslední doby hodně málo českých hráčů. Navíc je mu teprve 32 let, dalších pět sezon NHL může v téhle pozici ještě vydržet,“ myslí si Marha, jenž s Noskem hrával v Dynamu a kdysi rovněž působil v nejlepší světové lize.

Nediví se, že jej Florida využívá v nejdůležitějším období sezony, kdy jde o vše. „Tyhle poctivé kluky potřebujete, navíc umí hrát dobrý hokej. Dvanáct minut ve hře není vůbec málo, na čtvrtou brázdu je to parádní čas. Nosíno je nejdůležitější defenzivní útočník Floridy. V play off musíte bránit, což on evidentně umí a kdo ví, třeba se ve finále navrch ještě rozstřílí,“ důvěřuje mu Marha.

Údaj 62 zvládnutých duelů ve vyřazovací fázi NHL považuje za úctyhodný, z aktivních českých hráčů je šestý nejlepší, po finále může přeskočit pátého Martina Nečase. Z desíti ročníků NHL se sedmkrát dostal do play off, to je téměř železná pravidelnost. „Ať si říká, kdo chce, co chce, není to náhoda,“ míní Marha, shodou okolností držitel Calder Cupu (1997 s Hershey) za triumf v AHL stejně jako Tomáš Nosek (2017 s Grand Rapids).

Být Marha GM některého z klubů NHL, na Noska by při stavbě kádru rozhodně nezapomněl. „Je silný na bruslích, ustojí hity soupeře, pro mě velice užitečný hráč, který si navíc váží práce,“ dodává Marha.

Ten se těší na repete finálového střetu Floridy s Edmontonem. Před rokem slavili Panthers po triumfu 2:1 v sedmé partii, čímž urvali první titul v klubové historii. Nyní jdou znovu do boje v sestavě s Tomášem Noskem a náhradním brankářem Vítkem Vaněčkem.