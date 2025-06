Francouz o Postavovi a NHL: Držím palce. Ale v Coloradu bych ho zatím nenabídnul

Ve svém řemesle došel až na vrchol. Vyhrál extraligu s Litvínovem (2015), zvedl nad hlavu i slovutný stříbrný grál v NHL. Kvůli sérii zranění musel kariéru ukončit už ve 33 letech, ale v branži zůstal. V Coloradu je součástí gólmanského oddělení, které řešilo i českou kometu – Michala Postavu. „Ale není to tak, že bych si teď dovolil jim hned doporučit, aby ho podepsali,“ přiznává účastník olympijských her a pěti šampionátů.

Co na něj říkáte?

„Má za sebou skvělou sezonu. Pro většinu veřejnosti byl neznámý brankář z první ligy, který najednou vychytal titul. Myslím si, že ani sama Kometa nečekala, co v něm najde. Že je dovede ke zlatu. Pro mě osobně to taky bylo překvapení. Moc se mi líbilo, jak během sezony rostl, jeho výkony šly nahoru. Určitě bych před startem extraligy netipoval, že právě on bude nejlepším brankářem.“

Má našlápnuto do NHL. Co vy na to?

„Uvidíme, jestli se někdo z týmů NHL odhodlá ho podepsat, aby dostal šanci. Když brankář takhle raketově vystřelí, je dobrý si počkat ještě na příští sezonu, aby to potvrdil. Nebo ani ne potvrdil, protože on dovednosti má, ale aby se ve své výkonnosti ukotvil. Podle mě by to pro něj byl ohromný skok, aby šel rovnou do AHL. Ale zároveň je v laufu, takže by to mohlo vyjít. Záleží, jestli někdo bude mít odvahu a půjde do toho risku.“

Jak to vidíte vy?

„Spíš bych ho směřoval, aby zůstal v Brně a odehrál ještě jednu plnohodnotnou sezonu jako jednička. Tedy v pozici, když už se to od něj čeká. Nebo aby nabral zkušenosti jinde po Evropě.“

Mám z něj radost, ale jsou tam otazníky

Vypadá to, že by mohl podepsat v zámoří během nejbližších dnů, nejvíc se spekuluje o Detroitu.

„V jeho situaci to bude sázka do loterie. Stejně jako Brno po něm sáhlo do první ligy. Jasně, trenéři věděli, že už něco za sebou má, ale nevěděli, jak se mu povede v extralize. Teď by to bylo podobné. Tým si ho může vytáhnout, dá mu smlouvu a pošle ho bojovat o místo na farmě. To je pozice, která se od něj očekává – být jedním ze dvou brankářů na farmě. On i jeho agent by ale měli