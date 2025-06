Repete finále NHL: provokatér v akci. Máme čerstvou krev, tvrdí. Last dance legendy?

Celek z Floridy před rokem vedl už 3:0 na zápasy, jenže Edmonton stav srovnal a málem se postaral o historický obrat. Nevyšlo to, nicméně letos si soupeři střihnou reprízu. „Věřil jsem, že bychom se zase mohli sejít ve finále, pokud všechno půjde, jak má. Naše dva týmy jsou nejlepší v NHL. Věřil jsem tomu našemu a jejich byl posledně naším nejtěžším soupeřem. Takže jsme tady znovu,“ pravil Matthew Tkachuk.

Panthers si v posledních třech letech zahráli opravdu hodně. Přesně 308 zápasů. Tkachuk však přiznal, že návrat do finále byl tím, co mužstvo pohánělo celou sezonu. „Přemýšlíte o tom. Toužíte znovu bojovat o Stanley Cup. A my jsme jedni z mála šťastlivců, kterým se to povedlo. Kdybyste se nás už loni uprostřed léta zeptali, jestli bychom si přáli odvetu, věřím, že hráči obou týmů by to okamžitě podepsali,“ řekl věštec Panthers.

Soubory od loňska doznaly změn, ale základní kostra zůstala. „Myslím, že velký kredit patří i novým klukům. Potřebovali jsme čerstvou krev, čerstvou energii. Vracíme se opět hladoví a taky jsme lepší. Máme před sebou ještě jednu šichtu,“ připomněl jeden z největších lídrů Floridy.

Tkachukovo třetí finále v řadě

Tkachukova slova potvrdil i trenér Paul Maurice. „Máme větší hloubku. Oni taky. Zlepšili jsme ofenzivu, oni obranu. Loni měli výjimečný útok, jednou nám dali osm gólů. Ale teď mají obě mužstva líp propracovanou strukturu. Zapracovala na svých slabinách, aniž by něco ubrala ze svých silných stránek,“ uvedl.

Matthew Tkachuk nastoupí ve finále Stanley Cupu potřetí v řadě. Poprvé dohrával dobitý, s prasklou hrudní kostí. V dalším zvítězil. V 17 zápasech letošního play off nasbíral 16 bodů (5+11). Z nich sedm v pěti utkáních finále Východní konference proti Carolině.

„Mám zkrátka štěstí. Přijde mi, že jsem teprve v půlce kariéry, a už se mi podařilo tolik věcí. Přestup do Floridy mi změnil život. Calgary bylo skvělé, ale tady je to úplně jiná úroveň. Teď chci odškrtnout další položku, další Stanley Cup,“ dodal 27letý útočník, jehož Panthers získali koncem června 2022 po bombastické výměně s Flames za Jonathana Huberdeaua a Mackenzieho Weegara.

Marchand chce Stanley Cup po 14 letech

Veterán Brad Marchand získal Stanley Cup s Bostonem v roce 2011, kdy mu bylo 23 let. Vypadá to jako věčnost, on a Tyler Seguin z Dallasu jsou jediní dva hokejisté, kteří pořád ještě hrají. Do finále se Marchand probojoval ještě dvakrát, v letech 2013 proti Chicagu a 2019 proti St. Louis. Teď je mu 37 a kroutí šestnáctou sezonu v NHL. Byla plná nejistoty. Měl zdravotní problémy, končí mu smlouva. Bruins ztráceli dech, vyhodili trenéra a začali rozprodávat kádr. Marchand si moc nevybíral. Jen si přál jít do týmu, který může vyhrát. Florida tohle splňovala.

Z Bostonu, kde sehrál přes tisícovku zápasů, zamířil po nečekaném trejdu na jih. „Cítím se míň vystresovaný před finále než v prvním kole během předchozích pěti let. Jsem prostě nadšený. Ať už to dopadne jakkoli, budu si užívat každou vteřinu,“ prohlásil.

V Panthers se všechno změnilo. Marchand si v týmu získal respekt. Už není mladíkem z roku 2011. Ví, co cesta k Poháru obnáší. Na Floridě je sám – rodina zůstala doma. „Nemusím řešit nic jiného než hokej. Spím, trénuju, odpočívám. Doma mám tři děti, takže když nejsem na ledě, jsem tátou na plný úvazek. Tady můžu být zase jen hráč a soustředit se pouze na hokej,“ popisoval.

V sestavě našel místo vedle Antona Lundella a Eeetu Luostarinena. Ve třetí lajně si sedli hned. V některých zápasech byli nejproduktivnější z celého týmu. Marchand dal v 17 zápasech čtyři góly a na 10 nahrál. „Čekali jsme lídra, ale netušili jsme, jak pozitivní je osobnost. Má neuvěřitelnou energii. Každý den přijde nadšený, povzbuzuje spoluhráče, chválí mladé kluky. V tomhle je výjimečný,“ chválil kouč Maurice.

Výměna za výběr v prvním kole draftu se Panthers vyplatila. Marchand si taky zahraje finále potřetí. Ale na rozdíl od Tkachuka a dalších poprvé po šesti letech. Ví, že má ještě co nabídnout. A že takové příležitosti jsou vzácné. Chce hrát, pomoci týmu a užít si svůj možná poslední tanec.

Repríza loňského finále, nové posily, bohatší zkušenosti, vyladění soupeři. Série mezi Floridou a Edmontonem může být ještě úžasnější než před rokem. Slibuje hokej nejvyšší úrovně. A možná i nové příběhy o odvaze, vytrvalosti i odplatě.