V NHL se loví brankáři: na radaru i obžalovaný šampion. Zůstane Dostál v Anaheimu?

Po zvednutí stavidel prodloužil v New Jersey veterán Jake Allen. Nová působiště rychle našli Daniel Vladař, Alex Lyon, Anton Forsberg. David Rittich, Vítek Vaněček. V Minnesotě zakotvil dokonce i Cal Petersen, někdejší příslib Los Angeles, který minulou sezonu chytal na farmě Philadelphie. Matt Murray, dvojnásobný šampion s Pittsburghem, jenž působil v záložním celku Toronta, dostal laso ze Seattlu.

Na seznamu neomezených volných agentů zbylo na jarmarku už jen pár jmen jako Ilja Samsonov, Alexandar Georgiev, James Reimer, nebo Jack Campbell, jenž v předminulé sezoně tolik zklamal naděje Edmontonu a poslední ročník strávil v AHL na farmě Detroitu.

Carterovi se vyhněte

Zrovna Red Wings přivedli Johna Gibsona, jehož se zbavil Anaheim. Do toho Thatcheru Demkovi ve Vancouveru prodloužili kontrakt o další tři sezony do roku 2029. A ještě mu přihodili. K pěti milionům dolarů dostane po příštím ročníku dalších tři a půl mega navrch. V New Jersey dali 34letému Allenovi smlouvu na pět sezon za 9 milionů dolarů. „Podíváte se kolem a zjistíte, co je tam venku. Našla se nějaká místa, ale zároveň jsem měl v Jersey dobrou pozici,“ přiznal.

Doba nepřeje týmům, které potřebují brankáře. Možností, jak na ně dosáhnout, se moc nenabízí. Kluby musí být vynalézavé. Vítězové Západní konference z Edmontonu možná propásli aukci nejlepších dostupných kusů. Zatím si drží Stuarta Skinnera a Calvina Pickarda. Tandem Oilers se přitom s úspěšností zákroků 88,9 procent v play off řadil na 13. místo ze 16 účastníků. Ve finále Stanley Cupu proti Floridě číslo ještě kleslo.