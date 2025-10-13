Předplatné

NHL ONLINE: Nečas a Zacha řádí a mají dvě asistence, jednu přihrávku má i Pastrňák

NHL INSIDER s Krejčím a Prospalem: Boston nechce Blümela? Nepochopitelné • Zdroj: isportTV
Martin Nečas v utkání na ledě Buffala
Zůstane Martin Nečas v Coloradu? Od startu sezony zvyšuje svoji cenu
Český útočník David Pastrňák slaví gól v prvním utkání sezony
Gólová radost Nathana MacKinnona, kterému na trefu nahrával Martin Nečas (vpravo)
Obhájci Stanley Cupu z Floridy zvítězili v prvním utkání 3:2 nad Chicagem
Útočník Colorada Martin Nečas oslavuje gól s obráncem Calem Makarem (vpravo)
Fotogalerie
Již rozběhnutá sezona NHL nabízí po víkendu porci deseti zápasů. Pět z nich jsou na programu v příznivý čas pro české fanoušky. Už od 18.30 nastupuje Colorado s rozjetým Martinem Nečasem v Buffalu, za které nastupuje Jiří Kulich. O půl hodiny později Boston, za který hrají David Pastrňák a Pavel Zacha, hostí Tampu. Následně by se v noci měli z krajanů představit Filipové Chytil a Hronek v dresu Vancouveru proti St. Louis. A jeden z gólmanské dvojice Karel Vejmelka-Vítek Vaněček chytá za Utah na ledě Chicaga. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

