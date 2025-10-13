Souček se omluvil fanouškům: Měl jsem kluky víc namotivovat. Mrzí mě, že je terčem trenér
Se smutným výrazem se Tomáš Souček vydal po zápase k patnácti statečným fanouškům, kteří vycestovali s národním týmem do dalekého a studeného Tórshávnu. Kapitánovi reprezentace překvapivě nevyčinili, děkovali za výkon s Chorvatskem. „Není vůbec jednoduché se na Faerské ostrovy dostat, chci je vyzdvihnout,“ napsal Souček druhý den na sociální sítě. Zároveň si ale posypal hlavu za výkon týmu.
Malá partička fotbalových fanatiků, kteří se na Faery sjely z Prahy, Ostravy, Mladé Boleslavi a dalších všemožných koutů České republiky, se snažila dotáhnout své miláčky k dobrému výsledku, nebo alespoň k výkonu. Nic z toho se nepodařilo. Kapitán Tomáš Souček si od nich ale nadávky nevyslechl. Ty padly jinde.
Záložník West Hamu se druhý den jako jeden z mála z Faerských ostrovů dostal. Stihl ranní spoj do Paříže, odkud pokračoval do Londýna. Cestu si zkrátil omluvným vzkazem pro (nejen přítomné) příznivce českých barev.
„Po remíze s Chorvatskem jsem cítil, že při nás lidé stojí, přejí nám, a my jsme je zklamali. Za celý tým můžu říct, že si chceme důvěru fanoušků budovat, ne ji podobnými výkony ztrácet. Mrzí mě, že je hlavním terčem trenér, případně realizační tým, protože společně vyhráváme a společně i prohráváme,“ zmínil v příspěvku na X i Ivana Haška.
Stejně jako v pozápasovém rozhovoru Souček zmínil jako stěžejní utkání březnovou baráž. Chce se ale naladit i v utkáních s Gibraltarem a San Marinem. „Věřím, že to pro nás bude maximální ponaučení a za měsíc si všichni budeme pamatovat, jak by měla vypadat správná reprezentace naší země. Zvládnout listopadový sraz nejenom výsledkově, ale hlavně herně je teď absolutní povinnost.“
V dresu reprezentace odkopal Souček svůj 85. zápas, čtvrtým rokem vede výběr jako kapitán. V poslední době je mu ale vyčítána fanoušky horší výkonnost. Jak těmi českými, tak londýnskými. Novinář Jack Dawson po průšvihu na Faerech napsal, že třicetiletý záložník je „v poslední době šíleně z formy.“ Nedávno si odpykával trest za červenou kartu, nyní bude vyhlížet šanci pod novým trenérem Nunem Espiritem Santem.
Možná i proto se Souček směrem k veřejnosti tolik rozepsal. „Jako kapitán beru zodpovědnost hlavně na sebe. Měl jsem kluky víc namotivovat, víc je strhnout, ukázat větší energii a zajistit, aby se něco takového nestalo,“ doplnil. Šance na reparát přijde za měsíc, byť není stoprocentně jisté, že případné výhry proti trpaslíkům ránu od nedělního šrapnelu zacelí.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|6
|5
|1
|0
|20:1
|16
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|7
|4
|0
|3
|10:6
|12
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|6
|0
|0
|6
|2:20
|0