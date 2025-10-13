Novinky v Pardubicích: Krejčí jako záskok končí, Trousil si přivádí překvapivého asistenta
Změna se nakonec koná. Jiří Krejčí, místní legenda, byl opravdu jen dočasným koučem fotbalových Pardubic. Ve dvou zápasech zapsal jedno vítězství, udolal Karvinou, a podle všeho se opět vrátí na místo konzultanta. Trenérem se podle všeho stane dosavadní plzeňský asistent Jan Trousil, jenž si s sebou přivede bývalého spoluhráče Tomáše Polácha.
Po výhře nad Karvinou, v posledním utkání před nynější reprezentační pauzou, vykládal Jiří Krejčí, že je vlastně možné všechno. „Obě varianty,“ pronesl na téma svého setrvání u pardubického týmu.
Když naskočil za propuštěného Davida Střihavku, přitom panoval jasný názor, že jde pouze o dočasné řešení. Krejčí měl dotáhnout mužstvo k reprezentační pauze, ideálně uspět s Baníkem i Karvinou. Povedlo se mu to v druhém případě.
Mužstvo však mělo drajv, proto se jevila i možnost, že zůstane. Navíc nyní ve středu by měl debatovat s fanoušky jako trenér.
Jenže v exponované funkci už nebude. Nakonec přichází Jan Trousil, jak už naznačoval v minulých dnech server infotbal. Bývalý stoper Brna či Slovácka už se podle informací deníku Sport představil v kabině. Navíc s ním dorazila další posila realizačního týmu. Hlavní kouč bude spolupracovat jako s asistentem s někdejším dlouholetým spoluhráčem Tomášem Poláchem.
Ten vedl dosud divizní Strání (4. liga), nyní se vrací na profesionální scénu. Na ní působil na jaře jako asistent ve Slovácku a předtím jako trenér Brna. Na této štaci se dostal v březnu 2024 do sporu s tehdejším trenérem Dukly Petrem Radou, který ho rasisticky urazil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|2
Slavia
|11
|7
|4
|0
|22:8
|25
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Olomouc
|11
|5
|3
|3
|9:6
|18
|5
Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|6
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|20:13
|16
|7
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|8
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu