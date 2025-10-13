Rulík dohlížel na Spartu: Na EHT budeme zvát ty nejlepší, co máme. Mrzí ho Blümel a Kämpf
Hokejisté francouzského Grenoblu po příjezdu do holešovické Sportovní haly Fortuna možná zírali, jaké pozornosti českých médií se těší příprava juniorů Sparty. Vedl ji sice jejich trenér Tomáš Netík jako obvykle, ale šlo o modelový trénink. A dohlížel na něj přímo z plochy kouč reprezentace Radim Rulík. „Pokračujeme v tom, co jsme začali minulou sezonu, kdy jsme jezdili po akademiích a jednotlivých týmech, kam byli vždycky pozváni trenéři z okolních klubů,“ upřesnil.
Na ledě s ním postávali taky Patrik Augusta a Jan Tomajko, kteří mají na povel českou dvacítku a osmnáctku. Z hlediště přihlížel Milan Razým, jenž vede výběr do 16 let, o kus dál trenér sparťanského áčka Jaroslav Nedvěd a litvínovský asistent František Ptáček, který návštěvu spojil s focením před přijetím mezi legendy pražského klubu.
„Jsou tady taky trenéři z Boleslavi, Liberce, Slavie a Budějovic. Zaměření tréninku vyšlo od nás a my se přišli podívat na jeho provedení a úroveň. Pracujeme na tom, abychom se co nejvíc propojili s trenéry a tréninkový proces se zkvalitňoval i přesto, že odchází spousta hráčů. Je to cesta, jak zlepšit práci s hráči, pokračovat ve výchově tak, aby bylo víc mladých hráčů, kteří mají šanci naskočit do extraligy a tam obstát, jako v této sezoně Tomek ve Varech a další. Aby jich postupně bylo co nejvíc,“ líčil Rulík.
Už minulý týden se konaly podobné tréninky v Plzni, Hradci Králové a Liberci, v tomto týdnu na Spartu navazují Karlovy Vary a Pardubice. Tím, že cvičení hráčům vysvětluje vlastní trenér, na kterého jsou zvyklí, jim mohou líp porozumět. Kouč národního týmu se zapojoval jen sporadicky. „Zadání bylo založení útoku pod tlakem, přechod do útočného pásma a hra v útočním pásmu,“ upřesnil. „Myslím, že potenciál mají hráči velice dobrý. Mají energii a sílu, fyzicky jsou připravení dobře. Teď by bylo dobré začít se věnovat takové té hokejovosti, aby byli dobře v systému a dělali detaily, které se po nich vyžadují, ať po defenzivní, tak ofenzivní stránce,“ pokračoval.
Jestli v něčem vidí nedostatek, je to komunikace. „Nejsou k ní vedeni, což je jev, jaký ve světě není běžný, spíš naopak. Na tom je potřeba opravdu pracovat, aby to trenéři nenechávali stranou a opravdu to po hráčích vyžadovali. Ale myslím, že v juniorech už je trochu pozdě, měli by s tím začít od patnácti let, aby si to ti kluci přenesli do juniorky a dál. Junior (Filip) Novák za áčko Sparty proti Pardubicím v O2 Areně před šestnácti tisíci diváky. Taková kulisa způsobí rámus. Tam jak spolu hráči nebudou mluvit, aby o sobě věděli, je to špatně. Musí být naučení spolu komunikovat,“ upozornil Rulík. S tím, že by chtěl přípravu ještě posunout i na dorost.
Kuba Flek je famózní
Kouč mluvil taky k reprezentaci. Sezona běží závratným tempem, za měsíc se stihlo přes čtvrtinu zápasů základní části. „Extraliga se zlepšuje, začátek byl při třech zápasech týdně náraz. Naskočila zranění, ale úroveň hokeje jde nahoru. Moc překvapení zatím není,“ řekl Rulík, který si všímá především hráčů. „Ve famózní formě hraje Kuba Flek, s Brnem skočil do sezony opravdu skvěle. Nikdo nový nevyskočil, zatím jsou to jména, s nimiž jsme spolupracovali. Třeba Cibulku jsme brali už v minulé sezoně, pokračuje taky výborně.“
Rulíka potěšilo, že už za Pardubice pravidelně hraje Roman Červenka a v Litvínově se zapojil Ondřej Kaše. Od února však nehrál. „První turnaj Euro Hockey Tour ho necháme, o druhém se budeme bavit. S ohledem na olympiádu budeme chtít zvát ty nejlepší, co máme. Jedná se o to, kteří hráči z Evropy si vybojují místo,“ řekl Rulík.
V NHL se počet českých hráčů opět ztenčil, navíc došlo k dalším změnám. Matěje Blümela poslali na farmu Bostonu, o místo v Torontu přišel David Kämpf. „To nás mrzí. David Jiříček naskočil na první zápas, pak ho už nezařadili. Spíš počítáme ztráty, na druhou stranu dost hráčů naskočilo v prvních dvou lajnách, což dřív nebývalo. Měli jsme tři a teď jich tam máme víc, což je pozitivní. Ti, co hrají pravidelně a hodně, si zatím vedou dobře a vstup zachytili. Uvidíme dál, je ještě předčasné se o nich bavit. Všechno bude rozhodovat prosinec, leden a tam se všecko bude rozhodovat,“ dodal Radim Rulík.