NHL ONLINE: Nečas hraje proti Kulichovi, Pastrňák s Tampou. V akci i Chytil s Hronkem

NHL INSIDER s Krejčím a Prospalem: Boston nechce Blümela? Nepochopitelné • Zdroj: isportTV
Český útočník David Pastrňák slaví gól v prvním utkání sezony
Gólová radost Nathana MacKinnona, kterému na trefu nahrával Martin Nečas (vpravo)
Obhájci Stanley Cupu z Floridy zvítězili v prvním utkání 3:2 nad Chicagem
Útočník Colorada Martin Nečas oslavuje gól s obráncem Calem Makarem (vpravo)
Útočník Bostonu Morgan Geekie slaví gól Davida Pastrňáka proti Capitals
Martin Nečas od úvodu sezony láká potenciální zájemce
Již rozběhnutá sezona NHL nabízí po víkendu porci deseti zápasů. Pět z nich jsou na programu v příznivý čas pro české fanoušky. Už od 18.30 nastupuje Colorado s rozjetým Martinem Nečasem v Buffalu, za které nastupuje Jiří Kulich. O půl hodiny později Boston, za který hrají David Pastrňák a Pavel Zacha, hostí Tampu. Následně by se v noci měli z krajanů představit Filipové Chytil a Hronek v dresu Vancouveru proti St. Louis. A jeden z gólmanské dvojice Karel Vejmelka-Vítek Vaněček chytá za Utah na ledě Chicaga. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
01Detail
LIVE 1. třetina
01Tipsport3,34,21,95Detail
LIVE
--Tipsport3.144.222.04Detail
LIVE
--Tipsport1.984.123.36Detail
LIVE
--Tipsport2.74.032.35Detail
LIVE
--Tipsport2.024.183.23Detail

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport3.084.032.12Detail
LIVE
--Tipsport2.624.092.4Detail
LIVE
--Tipsport2.333.992.74Detail
LIVE
--Tipsport2.384.022.67Detail
LIVE
--Tipsport3.264.142.01Detail

