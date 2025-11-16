NHL ONLINE: Pittsburgh hraje s Nashvillem ve Stockholmu, v noci jde do akce Nečas
Bez cesty do zámoří nebude nominace na ZOH fér. Blümel je víc než Flek, tvrdí Duda • Zdroj: isport.cz
Pět zápasů má NHL na programu v neděli a v noci na pondělí. Už v 15 hodin se proti sobě ve Stockholmu postaví Pittsburgh a Nashville, páteční vzájemný duel v rámci NHL Global Series skončil triumfem Predators 2:1 v prodloužení. Před půlnocí startuje utkání Tampa Bay - Vancouver. Z českého pohledu nejzajímavější zápas se hraje v Coloradu, kde proti týmu Martina Nečase změří síly New York Islanders. ONLINE přenosy ze všech zápasů můžete sledovat na webu iSport.
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|14
|19
|33
|18
|18
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|9
|21
|30
|20
|-1
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|10
|17
|27
|19
|3
|4.
|Leo Carlsson
Anaheim
|11
|15
|26
|18
|7
|5.
|David Pastrňák
Boston
|11
|15
|26
|20
|-4
|6.
|Connor Bedard
Chicago
|10
|16
|26
|18
|8
|7.
|Mikko Rantanen
Dallas
|9
|17
|26
|19
|-5
|8.
|William Nylander
Toronto
|8
|18
|26
|16
|6
|9.
|Martin Nečas
Colorado
|12
|12
|24
|18
|15
|10.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|11
|13
|24
|18
|4
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Devils
|18
|8
|5
|1
|4
|61:52
|27
|2
Carolina
|18
|8
|4
|1
|5
|67:53
|25
|3
Boston
|20
|8
|4
|0
|8
|68:66
|24
|4
Pittsburgh
|18
|9
|0
|4
|5
|58:50
|22
|5
Rangers
|19
|7
|3
|2
|7
|50:47
|22
|6
Islanders
|18
|7
|3
|2
|6
|60:58
|22
|7
Ottawa
|19
|6
|3
|4
|6
|64:65
|22
|8
Montreal
|18
|5
|5
|2
|6
|60:62
|22
|9
Flyers
|18
|4
|5
|3
|6
|51:51
|21
|10
Detroit
|18
|7
|3
|1
|7
|56:59
|21
|11
Tampa
|17
|7
|2
|2
|6
|52:49
|20
|12
Columbus
|18
|6
|3
|2
|7
|56:57
|20
|13
Florida
|18
|8
|1
|1
|8
|50:54
|19
|14
Washington
|18
|7
|1
|2
|8
|51:48
|18
|15
Toronto
|19
|6
|2
|2
|9
|67:72
|18
|16
Buffalo
|18
|4
|2
|4
|8
|51:64
|16
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|18
|11
|1
|5
|1
|74:46
|29
|2
Dallas
|19
|9
|3
|3
|4
|64:54
|27
|3
Kings
|19
|6
|4
|4
|5
|55:55
|24
|4
Anaheim
|18
|8
|3
|1
|6
|67:58
|23
|5
Seattle Kraken
|18
|6
|3
|5
|4
|49:50
|23
|6
Chicago
|18
|8
|1
|4
|5
|59:47
|22
|7
Winnipeg
|18
|9
|2
|0
|7
|59:50
|22
|8
Edmonton
|20
|4
|5
|4
|7
|62:70
|22
|9
Vegas
|17
|7
|1
|5
|4
|55:50
|21
|10
Utah
|18
|7
|3
|1
|7
|58:55
|21
|11
Minnesota
|19
|6
|2
|4
|7
|53:59
|20
|12
San Jose
|19
|4
|4
|3
|8
|56:63
|19
|13
Vancouver
|19
|4
|4
|2
|9
|56:67
|18
|14
Nashville
|19
|4
|2
|4
|9
|49:66
|16
|15
St. Louis
|19
|6
|0
|4
|9
|53:75
|16
|16
Calgary
|20
|4
|1
|3
|12
|43:62
|13