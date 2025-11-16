Předplatné

NHL ONLINE: Pittsburgh hraje s Nashvillem ve Stockholmu, v noci jde do akce Nečas

Video placeholder
Bez cesty do zámoří nebude nominace na ZOH fér. Blümel je víc než Flek, tvrdí Duda • Zdroj: isport.cz
Martin Nečas se raduje z gólu
Martin Nečas proti Buffalu zazářil čtyřmi body
4
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NHL
Pět zápasů má NHL na programu v neděli a v noci na pondělí. Už v 15 hodin se proti sobě ve Stockholmu postaví Pittsburgh a Nashville, páteční vzájemný duel v rámci NHL Global Series skončil triumfem Predators 2:1 v prodloužení. Před půlnocí startuje utkání Tampa Bay - Vancouver. Z českého pohledu nejzajímavější zápas se hraje v Coloradu, kde proti týmu Martina Nečase změří síly New York Islanders. ONLINE přenosy ze všech zápasů můžete sledovat na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
30

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado1419331818
2.Connor McDavidEdmonton9213020-1
3.Macklin CelebriniSan Jose101727193
4.Leo CarlssonAnaheim111526187
5.David PastrňákBoston11152620-4
6.Connor BedardChicago101626188
7.Mikko RantanenDallas9172619-5
8.William NylanderToronto81826166
9.Martin NečasColorado1212241815
10.Mark ScheifeleWinnipeg111324184

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils18851461:5227
2Carolina18841567:5325
3Boston20840868:6624
4Pittsburgh18904558:5022
5Rangers19732750:4722
6Islanders18732660:5822
7Ottawa19634664:6522
8Montreal18552660:6222
9Flyers18453651:5121
10Detroit18731756:5921
11Tampa17722652:4920
12Columbus18632756:5720
13Florida18811850:5419
14Washington18712851:4818
15Toronto19622967:7218
16Buffalo18424851:6416
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado181115174:4629
    2Dallas19933464:5427
    3Kings19644555:5524
    4Anaheim18831667:5823
    5Seattle Kraken18635449:5023
    6Chicago18814559:4722
    7Winnipeg18920759:5022
    8Edmonton20454762:7022
    9Vegas17715455:5021
    10Utah18731758:5521
    11Minnesota19624753:5920
    12San Jose19443856:6319
    13Vancouver19442956:6718
    14Nashville19424949:6616
    15St. Louis19604953:7516
    16Calgary204131243:6213

