Debakl i bez Ronalda, Portugalci nasázeli DEVĚT gólů a slaví postup na MS. Šok pro Maďary
Portugalští fotbalisté po drtivém vítězství 9:1 nad Arménií ovládli kvalifikační skupinu F a postoupili na mistrovství světa, kde se představí posedmé v řadě. Kanonádu při absenci potrestaného Cristiana Ronalda režírovali záložníci a autoři hattricků Joao Neves a Bruno Fernandes. Po jednom gólu přidali stoper Renato Veiga a útočníci Goncalo Ramos a Francisco Conceicao.
Svěřenci španělského trenéra Roberta Martíneze mohli slavit postup už ve čtvrtek, jenže v Dublinu s Irskem prohráli 0:2 a zápas dohráli bez vyloučeného Ronalda. Teď už se kapitán týmu může těšit na rekordní šestý start na MS, ale hrozí mu, že kvůli zatím neoznámenému disciplinárnímu trestu úvod turnaje nestihne.
Portugalci zaznamenali druhé nejvyšší vítězství v historii. Vyhrát vyšším rozdílem se jim povedlo jen v září 2023 proti Lucembursku (9:0).
Na druhém místě ve skupině si baráž zajistili po velkém dramatu Irové, kteří v přímém souboji v Budapešti zvítězili 3:2 nad Maďarskem. Domácí tým v utkání dvakrát vedl, ale Troy Parrot pokaždé vyrovnal a v nastaveném čase dovršením hattricku sebral Maďarům šanci na účast na šampionátu. Spoluhráč Matěje Šína z nizozemského klubu AZ Alkmaar v kvalifikaci vstřelil pět branek a všechny během listopadového srazu, protože byl také jediným střelcem čtvrtečního duelu s Portugalci.
V baráži se mužstvo islandského kouče Heimíra Hallgrímssona popere o první účast na MS od roku 2002.
Skupina D:
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Francie
|5
|4
|1
|0
|13:3
|13
|2
Island
|5
|2
|1
|2
|13:9
|7
|3
Ukrajina
|5
|2
|1
|2
|8:11
|7
|4
Ázerbajdžán
|5
|0
|1
|4
|2:13
|1
Skupina F:
Maďarsko - Irsko 2:3 (2:1)
Branky: 3. Lukács, 38. Varga - 15. z pen., 80. a 90.+6 Parrot.
Portugalsko - Arménie 9:1 (5:1)
Branky: 30., 41. a 81. J. Neves, 45.+3. z pen., 52. a 72. z pen. Fernandes, 7. Veiga, 28. Ramos, 90.+2 Conceicao - 18. Spercjan.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Portugalsko
|6
|4
|1
|1
|20:7
|13
|2
Irsko
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|3
Maďarsko
|6
|2
|2
|2
|11:10
|8
|4
Arménie
|6
|1
|0
|5
|3:19
|3
Skupina I:
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Norsko
|7
|7
|0
|0
|33:4
|21
|2
Itálie
|7
|6
|0
|1
|20:8
|18
|3
Izrael
|7
|3
|0
|4
|15:19
|9
|4
Estonsko
|8
|1
|1
|6
|8:21
|4
|5
Moldavsko
|7
|0
|1
|6
|4:28
|1
Skupina K:
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|7
|7
|0
|0
|20:0
|21
|2
Albánie
|7
|4
|2
|1
|7:3
|14
|3
Srbsko
|7
|3
|1
|3
|7:9
|10
|4
Lotyšsko
|7
|1
|2
|4
|4:13
|5
|5
Andorra
|8
|0
|1
|7
|3:16
|1