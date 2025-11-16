Předplatné

Debakl i bez Ronalda, Portugalci nasázeli DEVĚT gólů a slaví postup na MS. Šok pro Maďary

ČTK, iSport.cz
Kvalifikace MS fotbal 2026
Portugalští fotbalisté po drtivém vítězství 9:1 nad Arménií ovládli kvalifikační skupinu F a postoupili na mistrovství světa, kde se představí posedmé v řadě. Kanonádu při absenci potrestaného Cristiana Ronalda režírovali záložníci a autoři hattricků Joao Neves a Bruno Fernandes. Po jednom gólu přidali stoper Renato Veiga a útočníci Goncalo Ramos a Francisco Conceicao.

Svěřenci španělského trenéra Roberta Martíneze mohli slavit postup už ve čtvrtek, jenže v Dublinu s Irskem prohráli 0:2 a zápas dohráli bez vyloučeného Ronalda. Teď už se kapitán týmu může těšit na rekordní šestý start na MS, ale hrozí mu, že kvůli zatím neoznámenému disciplinárnímu trestu úvod turnaje nestihne.

Portugalci zaznamenali druhé nejvyšší vítězství v historii. Vyhrát vyšším rozdílem se jim povedlo jen v září 2023 proti Lucembursku (9:0).

Na druhém místě ve skupině si baráž zajistili po velkém dramatu Irové, kteří v přímém souboji v Budapešti zvítězili 3:2 nad Maďarskem. Domácí tým v utkání dvakrát vedl, ale Troy Parrot pokaždé vyrovnal a v nastaveném čase dovršením hattricku sebral Maďarům šanci na účast na šampionátu. Spoluhráč Matěje Šína z nizozemského klubu AZ Alkmaar v kvalifikaci vstřelil pět branek a všechny během listopadového srazu, protože byl také jediným střelcem čtvrtečního duelu s Portugalci.

V baráži se mužstvo islandského kouče Heimíra Hallgrímssona popere o první účast na MS od roku 2002.

Skupina D:

#TýmZVRPSkóreB
1Francie541013:313
2Island521213:97
3Ukrajina52128:117
4Ázerbajdžán50142:131

    Skupina F:

    Maďarsko - Irsko 2:3 (2:1)
    Branky: 3. Lukács, 38. Varga - 15. z pen., 80. a 90.+6 Parrot.

    Portugalsko - Arménie 9:1 (5:1)
    Branky: 30., 41. a 81. J. Neves, 45.+3. z pen., 52. a 72. z pen. Fernandes, 7. Veiga, 28. Ramos, 90.+2 Conceicao - 18. Spercjan.

    #TýmZVRPSkóreB
    1Portugalsko641120:713
    2Irsko63129:710
    3Maďarsko622211:108
    4Arménie61053:193

      Skupina I:

      #TýmZVRPSkóreB
      1Norsko770033:421
      2Itálie760120:818
      3Izrael730415:199
      4Estonsko81168:214
      5Moldavsko70164:281

        Skupina K:

        #TýmZVRPSkóreB
        1Anglie770020:021
        2Albánie74217:314
        3Srbsko73137:910
        4Lotyšsko71244:135
        5Andorra80173:161

