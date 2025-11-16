Předplatné

ONLINE: Pardubice otáčí v Lítvínově, Plzeň - Sparta 3:4. Kometa vede nad Třincem

Hokejisté Pardubic slaví branku Romana Červenky
Hokejisté Pardubic slaví branku Romana ČervenkyZdroj: ČTK / Hájek Ondřej
Pavel Kousal slaví gól do sítě Plzně
Pavel Kousal slaví gól do sítě Plzně
Pavel Kousal slaví gól do sítě Plzně
Trenér Jakub Petr na střídačce Litvínova
Trenér Jakub Petr na střídačce Litvínova
Brankář Pavel Čajan v akci
Choreo fanušků Litvínova
19
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Základní část Tipsport extraligy se blíží ke své polovině. Její 23. kolo nabídne souboj dvou posledních mistrů. Kometa Brno zavítá na led vedoucího Třince. Pardubice hrají s posledním Litvínovem. Sparta ve své dlouhé sérii venkovních zápasů vyzve Plzeň. Mladá Boleslav hostí v derby Liberec, Karlovy Vary přivítají Kladno. Dnešní program startuje už v 15.30, ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 3. třetina
13Tipsport180251,01Detail
LIVE 3. třetina
13Tipsport206,41,18Detail
LIVE přestávka
10Tipsport1,543,58Detail
LIVE 2. třetina
34Tipsport6,43,81,6Detail
LIVE přestávka
10Tipsport1,844Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec211231565:4943
2Mountfield211040757:4438
3Sparta2410311067:5937
4Plzeň211023647:3937
5Liberec231104859:5637
6Pardubice211022765:5036
7Brno211013758:5635
8Vítkovice23932963:6235
9Č. Budějovice2310121067:6434
10Olomouc2310111151:5933
11K. Vary21912954:5631
12M. Boleslav227211245:5426
13Kladno226241052:6826
14Litvínov223211636:7014
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů