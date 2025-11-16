ONLINE: Pardubice otáčí v Lítvínově, Plzeň - Sparta 3:4. Kometa vede nad Třincem
Základní část Tipsport extraligy se blíží ke své polovině. Její 23. kolo nabídne souboj dvou posledních mistrů. Kometa Brno zavítá na led vedoucího Třince. Pardubice hrají s posledním Litvínovem. Sparta ve své dlouhé sérii venkovních zápasů vyzve Plzeň. Mladá Boleslav hostí v derby Liberec, Karlovy Vary přivítají Kladno. Dnešní program startuje už v 15.30, ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|21
|12
|3
|1
|5
|65:49
|43
|2
Mountfield
|21
|10
|4
|0
|7
|57:44
|38
|3
Sparta
|24
|10
|3
|1
|10
|67:59
|37
|4
Plzeň
|21
|10
|2
|3
|6
|47:39
|37
|5
Liberec
|23
|11
|0
|4
|8
|59:56
|37
|6
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|7
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|23
|10
|1
|1
|11
|51:59
|33
|11
K. Vary
|21
|9
|1
|2
|9
|54:56
|31
|12
M. Boleslav
|22
|7
|2
|1
|12
|45:54
|26
|13
Kladno
|22
|6
|2
|4
|10
|52:68
|26
|14
Litvínov
|22
|3
|2
|1
|16
|36:70
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž